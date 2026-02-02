和店家串通用低價哄長輩！網揭「可怕後果」：不要為難店家





不少子女為了讓長輩願意消費、接受服務，會選擇「善意隱瞞價格」，甚至與店家串通報出「友情價」。不過，一名網友在分享用友情價讓長輩願意洗頭時，就有留言回應：「這種騙法，最後很容易養出奧客。」

原PO描述，為了讓母親願意到髮廊洗頭、享受服務，事前請設計師配合謊稱洗頭只要100元，而現場眾人默契十足、不戳破謊言，讓原PO感動直呼「台灣真的很溫暖」。

不過，這則貼文也釣出大量網友分享「慘痛後續」。有網友指出，自己也曾遇過長輩致電詢問商品，怒氣沖沖質問「為什麼我鄰居的女兒買一盒只要100元，我來買卻要350元？」事後才發現，是子女為了怕長輩嫌貴，謊報低價，結果長輩信以為真，還向鄰居大肆宣傳，甚至揪團派代表來買「百元優惠」，讓店家疲於應付。

也有網友直言，一旦長輩被「低價」養成習慣，後續問題只會更多：「如果你騙他一次，他就會要求每次都要特價、限時優惠，沒完沒了」，更有人苦笑表示：「我媽就是這樣，隔天真的帶一群朋友去消費，最後的差額都是我付。」

相較之下，也有網友分享自保做法，強調「一定要讓長輩知道真實價值」。有人則建議可以用「朋友給的限量優惠，只有我們才有」、「這是抽獎或折價券換來的」讓長輩理解東西得來不易、不是每個人都有，他們反而更珍惜使用。

一場看似溫馨的百元洗頭，最終卻成為網友口中的「奧客養成現場」，也再次掀起關於孝心、誠實與消費界線的討論。

