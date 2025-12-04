和建築師意見不合 川普打造白宮宴會廳另聘專家

美國總統川普(Donald Trump)的發言人4日表示，川普已經為他耗資3億美元打造的白宮宴會廳，聘請了一位新的建築師。先前有媒體指出，川普和這個項目的原建築師意見不合。

美國媒體報導，川普和古典建築專家麥克瑞里(James McCrery)意見分歧，包括這位億萬富豪總統希望擴大宴會廳的規模。

白宮發言人英格爾(Davis Ingle)在給法新社的聲明中表示，這位共和黨籍總統如今已選擇了「數十年來形塑我們國家首都建築特性」的建築師巴恩斯(Shalom Baranes)。

聲明指出，隨著白宮宴會廳開發計畫開始進入下個階段，美國政府很高興地宣布，才華洋溢的巴恩斯已經加入專家團隊來實現川普的願景。

這家公司先前曾參與的項目，包括位於白宮附近的美國財政部大樓現代化工程、以及五角大廈在2001年9月11日遭到恐怖攻擊後的翻修。

川普已拆除白宮東廂(East Wing)以打造一處可容納1千人的宴會廳。他的計畫引發人們憂心這座新建築，可能讓身為全球最具辨識度地標之一的白宮本身黯然失色。

川普表示，宴會廳的項目將完全由私人出資，但至今並未經過任何公開檢視。