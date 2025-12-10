生活中心／陳堯棋 賴文軒 台北報導

台北市長蔣萬安，即將就職滿3周年，今天（10）他回到母校政大，視察景美溪、指南溪匯流口護岸再造工程，強調和讀書時期相比真的非常不一樣，北市府砸了5年65億的承洪預算和32億進行河川河岸改造工程，盼望以河相、景觀、生態為主軸，拉近與市民的距離，讓河岸成為城市活力舞台。

政大副校長詹志禹vs.台北市長 蔣萬安：「以前我跟我太太那時候，都要走到山上的校區，因為那時候我們外交系在山上。現在政大還是有很多學生，良緣是在這邊出現。」台北市長蔣萬安，回到母校政大，走在鋼橋上，大方分享大學的約會經驗，強調當年的指南溪河岸，跟現在相比，簡直是天壤之別。

廣告 廣告





「和念書時不一樣」 蔣萬安回政大視察指南溪再造工程

蔣萬安回政大視察指南溪再造工程。（圖／民視新聞）

台北市長蔣萬安：「特別來到我的母校政大，來看過去這段期間，我們水利處對於指南溪的整治工程，我想真的跟我大學念書的時候，非常不一樣，有很大的改變，當然我們從水治理來看，不只是對於於河川的整治，我們對於防洪、排水，整體的各項工程，在台北市各個地方都全面啟動。」直呼"醉夢溪"變得非常不一樣，在政大副校長、總務長的陪同下，蔣萬安視察景美溪、指南溪匯流口護岸再造工程，這回北市水利處，拆除了三面光的混凝土護岸，採用近自然工法，復育成自然生態河相，讓原本水泥化的指南溪，重新呼吸。









「和念書時不一樣」 蔣萬安回政大視察指南溪再造工程

景美溪、指南溪匯流口護岸再造工程。（圖／民視新聞）

台北市長蔣萬安：「我們投入了32億，在28處的河川 河岸改造工程，當我們羨慕到首爾的清溪川，巴黎的塞納河，到美國紐約的哈德遜河，他們都有非常漂亮的河川，讓市民朋友除了感受到親水的魅力，以及在河岸旁慢跑 休憩的幸福感覺，台北市我們有這樣的條件跟優勢。」就職三周年之際，喊話要讓河岸成為城市活力舞台，要以河相、景觀、生態為主軸，拉近市民與河岸的距離，也讓愜意親水，成為生活選擇。









原文出處：「和念書時不一樣」 蔣萬安回政大視察指南溪再造工程

更多民視新聞報導

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

青少年嚴重經痛恐是「子宮內膜異位症」警訊！ 醫揭對生育影響：恐使流產、早產風險提高

才預言習近平「出事時間」！命理師2度示警了

