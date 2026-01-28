和愛人同穿Calvin Klein 情人節內衣好親密

情侶檔Grace Van Patten與Jackson White為「Our Calvins」演繹限量版情人節內衣及居家服系列。（Calvin Klein提供）

情人節在即，Calvin Klein換上柔和的新色調與限量版印花，將自信與舒適注入專為親密接觸而設計的貼身衣著；美劇《愛入歧途》（Tell Me Lies）影星Grace Van Patten與Jackson White這對情侶演繹的限量版情人節內衣及居家服系列，是品牌名為「Our Calvins」的宣傳活動，讓粉絲們在這個屬於親密愛人的節日裡好好思考：who do you share your Calvins with？

由攝影師Zora Sicher操刀拍攝與執導的廣告形象照，捕捉了這對螢幕兼現實世界的情侶最真實的親暱時光，無論是共浴、或是一起躺在床上，在兩人共處的日常時光裡，以一種平凡生活感，展示出身穿Calvins時在家中度過的寧靜舒適二人世界。

Icon Cotton Modal比基尼內褲。NT$1,080（Calvin Klein提供）

男裝Icon Cotton Stretch與女裝Icon Cotton Modal均印上全新設計的CK經典標誌圖案，這款全版印花最初用於丹寧服裝及外套，如今為內衣與胸圍重新調整設計，在經典的舒適造型注入俐落的視覺張力。府綢棉內褲及短褲同時推出全新限量版色調。這些經典的Calvin Klein單品能夠創造百搭造型，與愛人分享穿搭時尚。

情人節系列運動內衣。（Calvin Klein提供）

情人節系列條紋居家短褲。（Calvin Klein提供）

