和我妻有曖昧？ 赴華山文創園區毆酒商 打斷3顆牙

懷疑酒商和妻關係曖昧，男持刀、扳手攻擊對方。（圖／TVBS）

近日台北市華山文創園區琴酒展發生嚴重暴力事件，一名蘇姓男子因懷疑妻子與蔡姓酒商有不正常關係，竟帶著扳手、水果刀前往尋仇。這起事件導致蔡姓被害人被打斷三顆牙齒，脖子也被碎玻璃割傷。警方調查發現，33歲蘇姓嫌犯正與妻子打離婚官司，並委託徵信社調查妻子的行蹤，進而得知29歲蔡姓被害人的身分。事發後警方迅速將嫌犯緝捕到案，依傷害、恐嚇及殺人未遂罪嫌移送法辦。

事件發生在台北市華山文創園區舉辦的琴酒展上，當時現場有許多民眾目睹這一幕暴力行為。蘇姓嫌犯不僅用扳手攻擊被害人，還用酒瓶砸傷對方，甚至隨身攜帶水果刀，顯示其犯案前已有充分準備。嫌犯在事後辯稱與被害人「巧遇」，但警方認為這種說法不合常理，因為一般人不會無緣無故攜帶武器外出。中正第一分局忠孝東路派出所所長張育銘表示，警方接獲通報後迅速趕往現場，但嫌犯已經離開，只見到驚魂未定的傷者留在原地。警方在現場發現遺留的破碎酒瓶及一把刀具，立即調閱監視器展開追查，火速鎖定蘇姓犯嫌並將其查緝到案。

據了解，徵信社通常會利用委託人提供的個人資料，調查工作、住址等初步背景。在社群媒體發達的今日，徵信社也會透過網路掌握調查對象的行蹤，甚至實地訪查可能出沒的地方。在本案中，嫌犯疑似透過徵信社得知被害人會出現在琴酒展，因此帶著武器前往尋仇。這種有預謀的行為，讓嫌犯想以「巧遇」為藉口開脫的說法難以成立。這起暴力事件提醒大家，遇到感情或婚姻問題時應尋求合法管道解決，切勿以暴力方式處理，以免觸犯法律，造成不可挽回的後果。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

