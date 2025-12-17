和政大EMBA同學爆戀情 葉全真8字回應罕見認愛

〔記者蕭方綺／台北報導〕葉全真過去緋聞史大多圍繞在一起創業、演戲的陳昭榮，因她23年前曾與陳昭榮演出《台灣霹靂火》，螢幕情侶形象深植人心，如今陳昭榮有了熟女女友，葉全真也被拍到和政大EMBA同學甜蜜勾手戀愛，各自有了幸福歸宿。對於新對象，葉全真今回應本報：「一切隨緣，謝謝關心。」並未否認戀情。

葉全真罕見認愛。(資料照，記者陳逸寬攝)

葉全真和陳昭榮演出《台灣霹靂火》後，也搭檔《嫁妝》、《天下第一味》等八點檔，還一起主持節目、創立電商公司，經歷慘賠轉型，於公於私都綁在一起，讓不少人以為他們真的是夫妻。沒想到2020年時，擔任總經理的葉全真宣布離職，結束與陳昭榮長達15年的合作關係，當時讓人頗為錯愕。

陳昭榮2022年被拍到與熟女約會，才坦言2019年已離婚。如今葉全真忙著政大EMBA學業，因此與同學、皮拉提斯事業夥伴James擦出愛火，也算是近水樓台先得月。

