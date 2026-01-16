和日、韓投資美國相比 蔡正元爆數據：台美關稅有什麼好讚美的

台美關稅拍板15％、不疊加。美國商務部長盧特尼克指出，川普總統目標是任內將台灣半導體產能的40％轉移至美國。前立委蔡正元比較台灣、日、韓要投資美國所佔的GDP比例，台灣是日本的4.56倍，台灣是韓國的3.04倍。這種貿易談判結果，有什麼好讚美的？

蔡正元今(16日)在臉書粉專表示，這種談判結果？在美國的壓力下，日本要投資美國5500億美元，佔日本GDP 4兆美元的13.75%；韓國要投資美國3500億美元，佔韓國GDP 1.7兆美元的20.59%；台灣要投資美國5000億美元，佔台灣GDP 0.8兆美元的62.50%。

蔡正元接著點出，台灣是日本的4.56倍，台灣是韓國的3.04倍，結果台灣的美國關稅和日本、韓國都一樣是15%，這種貿易談判結果，有什麼好讚美的？

網友紛紛留言表示，「數學一算，真相出爐」、「可悲」、「幾代人累積的民脂民膏去做一個面子，掏空成這樣了，台灣人怎還不醒 ？到時候整條產業鏈搬走，台灣產業還能剩什麼」、「確實，人民要清醒吧！花的是我們每天辛苦賺來的錢」、「掏空台灣莫此為甚」、「不比較，不知道有何好誇耀！」、「真的好討厭民進黨的喪事喜辦」、「重點送比別人多的雞蛋，還連金雞母都送走了...」。

也有網友認為，「重點日韓是用錢去採購商品來交換，我們是用核心利益(台積電)去交換。商品利益失去再賺就好，核心利益失去很難再有」、「不管對台灣人民好不好，網軍側翼媒體名嘴先大內宣下去，把基本盤洗好洗滿，這就是台灣價值啦」。

