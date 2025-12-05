和李四川一起收下粽子和蔥！議員問會幫黃國昌站台？蔣萬安：言之過早

記者陳思妤／台北報導

汪志冰送上好彩頭、粽子、蔥等給蔣萬安、李四川（圖／翻攝畫面）

國民黨台北市議員汪志冰今（5）日送上好彩頭、粽子、蔥等給台北市長蔣萬安、台北市副市長李四川，說蔣萬安是競選連任、任重道遠，李四川選新北則是眾望所歸，還送上「從從容容」等賀詞，讓蔣萬安和李四川都笑了出來。汪志冰還追問蔣萬安，是否會幫李四川站台？對此，蔣萬安說，團隊只要需要，他一定全力相助。不過，對於是否會當民眾黨前主席黃國昌站台，蔣萬安則稱，這還言之過早。

汪志冰今天一開始質詢就先送上好彩頭、大蒜、粽子跟蔥，說蔣萬安毫無疑問要競選連任，是任重道遠，而李四川登記參選新北這個是眾望所歸，謹代表台北市民準備很多吉祥物送給兩位。讓蔣萬安笑了出來，一旁的李四川則開玩笑說，市長比較辛苦、市長比較需要。

汪志冰還要兩人一人拿兩份祝賀詞，蔣萬安拿到的是穩操勝算、從從容容，而蔣萬安則是幽默說，「穩操勝算，恭喜汪志冰議員」，讓汪志冰呵呵笑翻，現場也響起掌聲。接著，蔣萬安也說，從從容容，台北隊都從從容容。

李四川拿到的是好彩頭、包中，他也學習蔣萬安說，「志冰好彩頭、汪志冰議員包中」，讓汪志冰直呼，不要一直轉嫁到她身上，祝福蔣萬安跟李四川穩操勝算、從從容容、包中、好彩頭。

汪志冰也直球發問，2026新北市長藍白初選看起來要初選PK，蔣萬安會幫李四川站台輔選嗎？蔣萬安則說，李四川還是他的副市長，離選舉還有一段時間，現在團隊沒有思考選舉的事。汪志冰驚呼，連幫忙站台都沒想過？「他是你部屬欸！你還跟他心有靈犀！」蔣萬安強調，未來國民黨提名誰需要他，他一定全力以赴。

一旁的李四川則緩頰說，他跟蔣萬安現在都在站輝達的台，一定完成簽約跟開工，選舉沒有輝達重要。汪志冰無奈說，輝達翻頁了啦，接下來很關心李四川的去向，蔣萬安難道不幫忙站台嗎？蔣萬安重申，團隊只要需要，他一定全力相助。

但，面對汪志冰又追問，如果黃國昌邀請，會幫忙站台？蔣萬安強調，這還言之過早，政黨間還需要協調，有既定步驟跟節奏，就要看到時候協調結果。他直言，這種假設現在真的很難說，需要政黨面對面談，黨屆時應該會有協調的結果。

李四川則強調，今天他是副市長以市政為主，那天受訪時他是說如果要承擔，就必須尊重黨的機制，以前到現在都講得很清楚，如果黨要他承擔不會排斥。他也坦言，包括太太在內，所有家人都堅決反對他選舉，太太是家裡的領導，他還是要特別尊重，說要承擔，但原則上要登記的時候，還是要徵求太太同意。

汪志冰追問，那如果黨要李四川承擔，但太太又反對呢？蔣萬安則跳出來說，這自己很有經驗，「都還是要尊重我們的老闆」，就好好溝通。

