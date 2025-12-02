和柯文哲吃飯常聊官司、時事 陳佩琪怒嗆民進黨：此仇永不共戴天

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲回家後，幾乎都有妻子陳佩琪陪伴在旁。今(2)日一早陳佩琪發文透露，柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由自已負責，跟一個月前相比，氣色改善不少，體重也增加2公斤；2人最常談的話題則還是官司和時事，可以感受到柯文哲對被羈押一年的憤怒和不滿，讓陳佩琪怒嗆「民進黨你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天…」。

陳佩琪表示，柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責，跟一個月前相比，大家是否覺得阿北氣色改善多了？拍幾張跟前些日子視角相同的相片，拍照前柯文哲很體貼地說要幫忙先把廚房整理好，她說吃完再收就好了啦，但柯文哲堅持說，捨不得陳佩琪再被罵了。

陳佩琪透露，柯文哲常怪她一直煮，他就一直吃，回來後已經胖了２公斤，而且還在持續增加中。她提到，柯文哲回家後，自己的空閒時間是比較多，透露柯在裡面時，自己為了趕11點前送菜給他，通常一大早就去市場買菜，回家後就開始煮，然後搭公共運輸轉乘抵達土城看所守所，指出北所送菜一段時間後改成抽好碼牌的方式，也不知為什麼有時要等一兩個小時以上，有時則完全不用等；晚上有時間，體力也還行的話，就再重複一次早上的行程，去看所外和小草們一起靜坐，她常仰頭看天上的月亮，那時心裡以為柯文哲在鐵閘門裏頭也會看到同一輪明月，後來才知道，原來他是24小時被關在裡頭，完全不見天日。

陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。也提到，這幾天陪柯文哲坐在電腦桌前看一些卷宗，也找出當初來搜索的那份理由書，接續會和大家分享內容，「讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度，說是兵分54路」，認為搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索；柯文哲則說「也去賴清德家搜索一遍(他案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多…」。

陳佩琪表示，這份搜索理由自己曾被姜長志叫去問時問過他，他的回答是「 當然有理由啊，但不跟妳講。」現在她原文都看到了，往後陸續寫出來分享大家，絕對精采絕倫，大家拭目以待，也期待寫出這種東西的人出來回應，最後怒嗆民進黨「你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天…」。

