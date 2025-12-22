和柯文哲相提並論！吳靜怡嗆蔣萬安：你比阿北還爛

即時中心／綜合報導

北捷台北車站、中山站日前發生嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機攻擊事件，造成4死11傷，震撼社會，也引發民眾對台北市治安與維安的強烈質疑。對此，政治評論員吳靜怡連續兩日在臉書發文，痛批台北市長蔣萬安不該將責任推給基層警察，強調真正該負責的是蔣萬安。吳靜怡指出，市府長期爭取高額預算，卻未有效提升警力與監控能力，她更轟蔣萬安「收回你的網軍」，並直言「你比柯文哲還要爛」。

日前桃園27歲嫌犯張文在北捷台北車站、中山站一帶，接連投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，最終墜樓身亡。整起事件造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震撼社會，而台北市的治安與維安體系也到民眾的質疑與抨擊。

對此，政治評論員吳靜怡連續兩天在臉書發文，點名批評台北市長蔣萬安。吳靜怡昨日便說，「蔣萬安不要只會怪警察」，今（22）日再度開砲，質疑只要在社群平台「脆」批評蔣萬安，就會遭到帳號出征。

吳靜怡強調，這起重大社會案件，沒有任何一名基層警察該被推出來扛責，真正應該站出來負責的，是身為行政總指揮的台北市長，「是蔣萬安太爛，被癱瘓、被攻陷」。她指出，同一名嫌犯、同一個區域，短短三小時內，從縱火一路演變成隨機殺人，嫌犯只有27歲，「這不是他有多厲害，是在狠狠打臉台北市政府的維安能力」。

接著，吳靜怡指出，台北市政府長期向中央爭取動輒幾百、上千億元預算，但警用設備是否真的升級？捷運警察的效能是否提升？即時監控中心是否具備即刻反應、保護市民的能力？她反問，「台北市市長難道不是蔣萬安嗎？城市毫無防禦能力，發生這麼嚴重的事情，市長不用出來清楚說明？」。

同時，她更將矛頭指向整體國安與民防問題，痛斥國安第一破口竟出現在首都台北市，擋國防預算的又是同一陣營的政治人物，卻不推動民防、不強化城市防衛，讓市民只能「自己救自己」，怒批蔣萬安完全搞不清楚狀況。

最後，吳靜怡砲轟，要求蔣萬安「收回你的網軍」，即便台北市政府一年砸下大量媒體、活動與文宣經費，讓部分媒體選擇噤聲，但至少應該看在市民生命安全的份上，認真面對問題。她直言，市長不夠聰明沒關係，但不要把時間花在演戲上，並重話批評「因為你比柯文哲還要爛，爛很多」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

