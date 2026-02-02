和柯、侯相比 賴清德為何不受年輕人青睞？媒體人爆原因

民進黨青年部舉辦的「春季破浪營」落幕，總統賴清德親自授課，期勉學員勇敢追夢。資深媒體人董智森表示，2024總統大選，賴清德年輕選票大量流失，當然有民眾黨柯文哲因素之外，賴清德所表現出來的，比如他的講法，都沒有辦法獲得年輕人的青睞。

董智森1日在中天《週末大爆卦》節目中表示，大前年總統選舉時有3組候選人，賴清德年紀最輕，前台北市長柯文哲、新北市長侯友宜比他大；可是這裡面賴清德是最老氣的，不管是穿著或講話。賴清德選總統時，年輕選票大量的流失，當然有民眾黨的柯文哲因素之外，賴清德所表現出來的，比如他的講法，都沒有辦法獲得年輕人的青睞。

董智森接著表示，現在選舉大家都在爭取年輕選票，大家都認為年輕人是一張白紙，比較容易接受一些新的講法。過去柯文哲很受歡迎，因為年輕人很討厭過去藍綠執政，政壇亂糟糟，對藍綠都不信任，只信任白營的阿北。

董智森指出，今年年底要選舉了，選舉當然要爭取年輕選票。看到賴清德最近這麼積極的在這裡面拉這些年輕選票，賴清德認為光是有青鳥是不夠的，因為青鳥讓他吃了敗仗，顯然年輕人支持他的不夠多，所以他要大力的去爭取。

董智森點出，這個「春季破浪營」其實是選舉年輕人的戰鬥營，所以包括苗栗縣長參選人陳品安這些人。賴清德把年底選舉當作2028年總統大選前哨站的期中選舉，所以對他來講是很重要的，因為周遭虎視眈眈的，他最大的敵人好像是前總統蔡英文的人馬在蠢蠢欲動。

