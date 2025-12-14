和柳俊烈分手鬧翻！惠利談《換乘戀愛》一句話回絕：我絕對不會去

記者林汝珊／台北報導

韓國女星惠利因演出《請回答1988》與柳俊烈假戲真做，愛情長跑8年分手，分手當時因柳俊烈無縫接軌與女星韓韶禧交往，引發三角戀風波，事件鬧得沸沸揚揚。近日惠利在自己的YouTube頻道談到了《換乘戀愛》，也表達了看法。

惠利表示絕對不會上《換乘戀愛》。 （圖／翻攝自YT）

演員朴慶惠在影片中提到，表示「如果和交往 5 年的戀人一起參加《換乘戀愛》，看到對方和別人約會，會是什麼感覺？」惠利一邊點頭一邊回應：「我就是不會去啊。」朴慶惠再問：「那你不會想像如果是你會怎樣嗎？」惠利則斬釘截鐵地說：「完全不會，因為那根本不是我。」

至於為何會觀看《換乘戀愛》，惠利也坦言：「不是因為有共鳴才覺得有趣，而是覺得那種情境本身很新奇、很好玩。」此外，近期《請回答 1988》播出 10 週年，劇中演員再度合體，但柳俊烈因行程因素僅部分參與，因此也沒能和惠利同框重逢。

