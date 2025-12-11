和椿前11月營收22.12億年增逾5成 AI機器人需求強勁在手訂單創高

【記者呂承哲／台北報導】機器人解決方案整合商和椿科技（6215）公布2025年11月合併營收1.89億元，因部分新模組需配合客戶產線節點而遞延出貨，較上月減少17.21％；較去年同期減少17.45％。不過，累計前11月營收達22.12億元，年增51.17％，顯示營運基礎持續擴大。

和椿表示，受惠高科技、先進製程與電子製造客戶持續擴產，在全球製造業加速智慧化升級帶動下，公司設備與模組出貨需求維持強勁。近年憑藉關鍵組件技術，公司積極開發多款自動化設備與客製化機器人解決方案，不僅深化既有智慧製造客戶合作，也拓展至智慧服務、智慧物流領域，使整體訂單能見度維持高檔，並推動今年營收結構翻轉。

廣告 廣告

在供應鏈多極化下，全球製造產能加速從中國轉往泰國、越南、印度、美國與巴西。東協因具成本、交通與貿易協定優勢，正成全球智慧製造新樞紐，帶動自動化設備實際需求快速成長。國際研究機構預估，全球智慧製造市場將從2025年的3,398億美元成長至2030年的7,092億美元，年複合成長率達15.9%，AI製程控制、能源成本上升與勞動力短缺皆促使產線朝高度自動化前進。

和椿指出，AI與機器人已從製造業擴散至搬運、物流、倉儲與廠內調度，全球自動化正進入「AI驅動」的第二成長曲線。人形機器人、AMR自主移動平台與RaaS模式加速落地，客戶在海外建廠時更將高可靠度自動化系統列為必要項目，甚至提前預約產能、指定使用台灣設備，使公司在手訂單持續創高，也感受到來自印度、美國與東南亞的強勁需求。

展望2026年，和椿將以「深耕既有、強勢外拓」雙軸策略推動下一階段成長，從「單點導入」全面走向「多產品、深場域」滲透，提升AMR、無人搬運與設備模組跨產線導入深度，強化營運的可預見性與續航力。同時，公司將拉高AURO品牌力，擴展於智慧工廠、智慧物流與智慧服務的市佔，並推出從搬運到數據管理的全鏈整合方案。

和椿將擴大全球銷售通路，布局亞太、美洲與新興市場，深化系統整合與國際合作，打造具競爭力的智慧製造與智慧物流生態系。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

河堤社區3字頭！ 建案坪數大工程期長買方購屋要等8年入住

小煜5年婚毀了被爆「常爛醉愛玩越界」 親回應8字！被一畫面嚇死

馮提莫「癌症復發」停播一年回來了 強調不是隱退結婚生子

