和椿去年12月 全年營收雙創新高

AI與機器人自動化解決方案專家和椿科技(6215) 12月合併營收為新台幣2.85億元，月增50.62％、年增42.42％，累計2025年第四季合併營收達新台幣7.02億元，年增25.59％，累計2025年全年合併營收達新台幣24.96億元，年增50.12％，受惠於智慧製造、自動化設備與機器人業務連續展現強勁動能，營收水準不僅維持在高檔，亦呈現穩健成長態勢，創造和椿2025年12月、全年營收遞出雙創歷史新高的優異佳績。

和椿表示，12月締新猷，主要一方面受惠於高科技、先進製程、電子製造等產業客戶持續擴產以及製程優化，貢獻“設備與模組”的產能稼動率站穩一定的水準之上，另一方面，“機器人及其他”延伸第二曲線的動能，擴大在包括飯店、零售、商辦物業等通路的市佔率，和椿在雙軸發展策略逐步展現成效下，堆疊公司整體營運規模逐步放大，從單季營運表現來看，2025年第四季營收已破7億元大關，較過往平均單季營收增加，亦象徵公司規模邁入下一個新里程。

根據 International Federation of Robotics（IFR）《World Robotics》統計，2024年全球工業機器人安裝量將達到54.2萬台，是10年前的兩倍多。預計2025年，全球機器人裝置量將成長6％、達到57.5萬台，到2028年將突破70萬台大關，其中，亞洲佔全球整體的部署量仍為最大，無疑對和椿及其供應鏈帶來龐大的市場開拓空間。隨著製造業自動化、智慧工廠與勞動力結構轉變所帶動的長期需求趨勢明確，堆疊全球機器人產業進入高速成長階段，整體市場規模持續擴大，為公司營運帶來長期成長動能。

和椿長期以來深耕自動化設備與工業控制領域，近年來積極推進公司整體營運轉型升級，將業務重心從單純零組件供應商升級為智慧機器人解決方案整合服務商。和椿已推出面向智慧製造、智慧物流與智慧服務三大領域的產品線，包含半導體機器人設備模組、機器手臂模組、複合式機器人等，以及自主移動機器人（AMR）、協作機器人、智慧清潔機器人與商務管家機器人等，並結合 AI 技術以提升應用效能與落地價值，將有機會持續受惠於產業成長紅利，進一步挹注未來營收與訂單能見度。

展望2026年，和椿對於整體營運表現更上一層樓深具信心。和椿以目前在手訂單來看，來自智慧製造的半導體機器人設備模組訂單需求持續創新高，和椿也持續整合“設備與模組”、 “機器人“兩大業務技術，深化單一智慧製造客戶的資本支出滲透率提升，助力2026年營運保持良好的成長動能。

和椿也將持續強化自有品牌的市場定位，透過實際導入成果、完整產品組合與系統整合能力，建立清晰且具辨識度的品牌形象，提升在智慧製造、智慧物流與商用服務等應用領域的市場能見度。同時，公司亦將持續拓展解決方案的應用邊界，保持每年投入營收約 2.5％ 至 4％ 作為研發費用，專注於自主導航、感測控制、AI 驅動協作技術等領域，為產品技術競爭力提供堅實後盾；並同步強化國際通路與策略夥伴合作，積極布局台商所在的市場開拓，提升區域市場的服務深度與反應速度，以期在全球 AI 與機器人融合的大潮下，公司將研發與市場拓展並行，隨著訂單能見度穩健、客戶需求持續升溫的支撐下，和椿有信心逐步推升營收規模與營運效益，打造具備成長性與韌性的中長期營運動能，持續為股東創造長期價值。