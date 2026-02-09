和椿1月營收同期新高 年增80.81％

【記者柯安聰台北報導】和椿科技（6215）1月合併營收2.57億元，較去年同期成長80.81％，繳出馬年首月「開門紅」、創歷年同期新高的優異成績，展現公司在智慧機器人與高精密自動化設備領域持續深耕的成效。



和椿表示，面對全球高科技及半導體產業對自動化、智慧製造需求快速攀升，和椿持續提供穩健且高品質的智慧製造關鍵零組件產品、機器人設備模組、機器人等相關解決方案，穩固其作為幕後關鍵供應商的地位，成為支撐先進製造升級的重要推手，也堆疊公司1月單月營收達2億元以上的重要關鍵。



近期於美國拉斯維加斯登場的CES 2026國際消費性電子展，是全球科技業界最重要的盛會之一，再度聚焦AI、智慧機器人與自動化應用，從服務型機器人、工業搬運到AI智慧產線，顯示全球科技產業正全面邁向高度自動化與智慧化。同時，國際知名AI與半導體產業領袖也於CES期間舉行的「兆元宴」，更被市場視為高科技產業鏈新一輪投資與產業升級的風向球，凸顯智慧製造、自動化設備與機器人應用，已成為支撐AI、半導體、高科技等產業擴張的關鍵基礎，無疑為作為多家國際晶片大廠、半導體設備、高科技企業等的智慧製造解決方案供應商--和椿，其良好的擴大接單動能之環境。



和椿指出，隨著半導體、顯示卡、電子製造與高科技產業持續追求產線效率、良率與彈性化生產，智慧搬運與自動化物流已從「輔助角色」轉為「核心環節」。公司長期專注於智慧機器人控制、搬運模組、自動化系統整合與關鍵零組件供應，成功切入多家半導體、高科技產業之客戶產線，成為智慧製造背後不可或缺的技術夥伴。（自立電子報2026/2/9）