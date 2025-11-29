和欣響應TPASS 2.0＋！北到中客運最低136元 南到北不到高鐵2折

交通部從12月1日起加碼推出「TPASS 2.0＋」常客優惠，和欣客運29日在台南轉運站請來辣妹向民眾宣導，並宣布響應加碼優惠。（洪榮志攝）

交通部繼「TPASS 2.0」常客優惠後，從12月1日起再加碼推出「TPASS 2.0＋」常客優惠，針對中長途國道客運提供最高30％回饋，希望鼓勵民眾多多搭乘國道中長程客運。營運多條國道路線的和欣客運公司29日除在台南市宣布加碼響應外，也估計TPASS 2.0＋上路有望提高5％的整體運量。

嘉義區監理所副所長林衣婕表示，考量中長途國道客運旅客較難達成原本TPASS的常客優惠回饋條件，此次TPASS 2.0＋升級政策特別設計較易達成的回饋門檻，並納入更多元的使用需求及嘉惠對象，讓在外地求學、工作的民眾，也能享受到TPASS措施的優惠。

廣告 廣告

林衣婕說，此次推出的TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠，民眾使用已經記名登錄的TPASS電子票證或電子支付（含悠遊付、iPASS MONEY、icash pay等），搭乘91條西部70公里以上及東部國道客運路線，每月搭乘2次以上可享15％回饋，搭乘4次以上可享30％回饋，每月回饋上限2500元，將TPASS 2.0政策的嘉惠對象，由短途通勤通學使用者，擴大到定期搭乘中長途國道客運的乘客。

和欣客運今天在台南轉運站舉辦「TPASS 2.0＋常客回饋再升級」快閃活動，除請來辣妹熱舞向民眾宣導TPASS 2.0＋，現場還提供有獎徵答及打卡活動，並宣布響應TPASS 2.0＋的加碼優惠，即日起至12月1日於台北轉運站、台中朝馬站、台南轉運站、高雄建國站現場完成TPASS票證登錄，即可領取100元折價券；另於12月1至14日期間使用TPASS搭乘和欣客運國道路線的民眾，於乘車後次日將自動發送50元折價券。

和欣客運經理林景鴻指出，折算下來，台北坐車到台中最低只要136元；另若再疊加政府連續假期6折優惠，和欣台南到台北只要235元，剩不到高鐵1350元的2折。

林景鴻還分析，和欣客運目前每月運量平均約22萬人次，預估TPASS 2.0＋正式上路後，整體運量可提高5％。

更多中時新聞網報導

棒球》12強奪冠紀錄片 曾豪駒憶追夢

失眠＋睡眠呼吸中止 治療需整合

福衛八號齊柏林衛星 今晨發射升空