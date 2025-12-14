和歌山二代貓站長辭世！500人送別天使 貓後輩「一舉動」超催淚

國際中心／程正邦報導

和歌山電鐵在貴志站舉辦第二代貓站長ニタマ社葬，和歌山電鐵社長小嶋光信擔任葬儀委員長率員工出席。（圖／翻攝自X@osaka_syakai）

日本和歌山電鐵的貴志川線，因一系列「貓站長」的傳奇故事而聞名全球，牠們為地方觀光帶來了無數的笑容。然而，這份喜悅近日被濃濃的哀傷取代。擔任第二代貴志站站長的三花貓「ニタマ」（NiTama）已於 11 月 20 日辭世，享壽 15 歲。

本月 13 日，和歌山電鐵特別在貴志站（和歌山縣紀之川市）為牠舉辦了隆重的社葬。現場聚集了和歌山電鐵相關人員及來自日本全國各地的民眾，約 500 人到場，含淚送別這位盡忠職守的「社長代理」。

和歌山電鐵在貴志站舉辦第二代貓站長ニタマ社葬，約500名民眾到場送別。（圖／翻攝自X@Nao7010）

從見習生到「社長代理」 ニタマ的十年奮鬥史

ニタマ（NiTama）是一隻雌性三花貓，牠的傳奇始於 2015 年夏天。當時，牠接棒大名鼎鼎的初代貓站長「たま」（Tama），正式擔任貴志站站長。

據《朝日新聞》和《讀賣新聞》等媒體長期報導，ニタマ以其活潑可愛、親人撒嬌的形象迅速擄獲人心，成功延續了貴志川線的觀光熱潮。牠的頭銜不斷晉升，除了站長，還被任命為宣傳大使，最終獲得了尊榮的「社長代理」職位。牠不僅讓這條一度面臨廢線危機的地方鐵路起死回生，更成為了和歌山電鐵的活招牌，對推廣地方觀光貢獻甚多。

然而，據和歌山電鐵透露，ニタマ自今年 10 月下旬起開始食慾不振，最終因健康因素於 11 月中旬辭世。在社葬當天，電鐵公司特別頒布了最終辭令，追贈ニタマ為「貴志川線名譽特別站長」，以表彰牠長年來的卓越服務。

和歌山縣紀之川市的貴志站舉行社葬儀式，貓站長遺像擺設於站內供人悼念。（圖／翻攝自X@ekichoTAMA）

跨越時空的思念 後輩貓站長低頭致意

社葬儀式在貴志站的車站建築內莊嚴舉行，由當地神社宮司誦讀祝詞。和歌山電鐵社長小嶋光信擔任葬儀委員長並發表悼詞。他感性表示：「ニタマ的努力工作，帶給我們無可取代的療癒與陪伴，未來希望牠能與初代站長たま一起在天上繼續守護和歌山電鐵。」

現場最動人的一幕，莫過於目前擔任伊太祈曽站（和歌山市）貓站長的「よんたま」（YonTama，四玉）也出席了社葬。這隻後輩貓站長在儀式中，曾數次朝向ニタマ的遺像低頭致意，並發出「喵」的哀鳴聲，讓現場許多人紅了眼眶。

目前擔任伊太祈曽站貓站長的よんたま向過世的前輩ニタマ雕像致意。（圖／翻攝自X@osaka_syakai）

小嶋社長在儀式後受訪時，對此景感性解釋：「牠（四玉）彷彿在說『雖然我很寂寞，但我會努力加油』。」許多粉絲在社葬結束後，紛紛至站前特設的祭壇獻上鮮花與貓咪飼料。其中，一位來自奈良縣年僅 10 歲的小學生帶著親手繪製的插畫參與，並許願：「我最喜歡ニタマ，希望牠和たま在天國也能一直幸福。」

