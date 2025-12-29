和正妹約會！他噴6千請吃高級牛排「想牽手」 慘遭公審：噁心到想吐

許多男生約會時為求進一步發展，可能會主動請客。一位男子分享，室友最近約了一位正妹去高級牛排館用餐，特別洗車、主動接送、負擔兩人餐費將近6千元，事後卻被正妹在社群平台發文公審，「家門口被下頭男堵到，請個吃飯就想牽手，到底哪來的自信？真的噁心到我想吐」，讓他忍不住直呼，「我真的覺得台男很可憐…」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，室友為了和正妹到高級牛排館約會，整周查食記、訂位，除了準時接送還特別洗車，兩人一餐加服務費噴了將近6千元，用餐期間正妹一直拍照、發限動，表現得很開心，沒想到室友將對方送到家時，牽個手試探一下，卻被當成變態公審，正妹直接在公開社群平台發文，「家門口被下頭男堵到，請個吃飯就想牽手，到底哪來的自信？真的噁心到我想吐」。

原PO無奈指出，室友事後發現被公審相當無奈，甚至自我懷疑是不是真的長太醜、太噁心，讓他忍不住覺得悲哀，「我真的覺得台男很可憐…」；原PO強調，成年人的約會是一種雙向評估，讓對方買單代表默認對方可以更進一步，否則就該主動分開付帳，如果正妹不喜歡室友，點餐時怎麼敢那麼直接？吃完飯後為何沒有提出要AA制？一邊享受高級餐廳、一邊心裡算計最後發文公審，根本是沒家教。

對此，許多網友紛紛回應，「真的太慘了，噴了6千還被說成這樣，他花6千就看到真面目，也算是提早止損了」、「覺得沒興趣就不要給機會沒錯，如果有人突然請我3千元的餐點，我也會覺得過意不去啊⋯不怕對方變成恐怖情人嗎？」、「我一個女的也覺得對方有點過份，雖然說沒在一起就想牽對方手有一點越界，但如果女方真的不喜歡，當下可以直接說，沒必要事後再PO上網公審，看她公審說的話，感覺她對男方沒興趣、不會想跟對方在一起」。

