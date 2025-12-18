和泰史上最大海外投資 砸百億銀彈吃下日野五大經銷商 掌控日本三成銷售命脈

和泰史上最大海外投資 砸百億銀彈吃下日野五大經銷商 手捏日本三成銷售命脈

和泰車（2207）今（18）日發布重大訊息，董事會拍板史上最大海外投資案，將分兩階段、總投資金額約新台幣100億元，正式布局日本ＨINO（日野）商用車市場，這也是和泰首次把營運版圖跨進日本。

規劃中，和泰將以日幣270.26億元（約新台幣54.8億元），向日野汽車及其子公司，取得日本五家商用車經銷公司的80%股權，包括南關東、北海道、東北海道、宮城及福島日野自動車。相關交易仍待主管機關核准，預計會於2026年4月1日完成交割。

董事會也授權董事長，以日幣223億元（約新台幣45.2億元）的額度內，評估並洽談南關東日野部分營業據點的不動產購置，範圍涵蓋東京都及周邊地區，為後續營運提前打底。

和泰執行副總經理吳品璁表示，這項投資案其實談了很久，也正好搭上今年6月商用車產業整合的大潮。當時，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車與三菱FUSO簽署合作協議，由豐田與戴姆勒共同成立控股公司，整合日野與三菱FUSO的商用車事業。

配合這波整合，日野汽車也同步調整日本國內經銷體系，希望提升新車銷售與售後服務品質。在長期合作與高度互信的基礎下，日野決定將旗下五家大型商用車經銷商，交由和泰汽車接手經營，成為此次交易的關鍵背景。這五家公司合計擁有53個銷售與服務據點，員工人數超過3,000人，年銷量約1.2萬輛，占日野汽車在日本國內銷售比重超過三成，是日本相當具規模的商用車銷售與服務網絡。

和泰汽車透露，將從長期擔任過長源汽車總經理者，出任五家經銷商管理公司的社長，以維持當地營運的的穩定。這不只是一次投資，而是集團長期成長策略的重要一步。未來，和泰將在既有日野經銷體系的基礎上，快速接軌日本市場的經營環境，並把在台灣累積的通路管理與服務經驗導入當地，推動事業穩健成長，為集團創造新的成長動能。



