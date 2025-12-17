和泰大金榮獲國健署「健康職場標竿獎銀獎」

記者盧慶穗／臺北報導

衛生福利部國民健康署日前舉辦「114年度績優健康職場與優良推動人員評選及表揚活動」，和泰興業公司（大金空調臺灣總代理）憑藉長年深耕職場健康促進、職安衛管理與幸福企業文化的扎實成果，榮獲「健康職場標竿獎銀獎」肯定，展現企業在關懷員工健康與推動永續治理上的卓越表現。

國民健康署與勞動部近年共同推動「健康臺灣」願景，並於今年將既有認證制度正式轉型為「職場健康促進自主評核制度」，鼓勵企業從自主檢視、系統化管理到持續精進，全方位提升員工身心健康與工作品質，呼應國際趨勢與世界經濟論壇提出的「職業安全、健康福祉、身體健康、體重與代謝健康」4大策略。

和泰大金積極與政策接軌，從健康飲食、身體活動、戒菸與慢性病管理，到心理健康支持、工作環境改善、風險評估、安全演練等面向皆投入大量資源，推行EAP制度、情緒紓壓課程、體位管理計畫等措施打造涵蓋身、心、靈的健康職場；同時強化職安管理、提升安全文化，使員工能在更安全、更舒適的環境中成長。

和泰大金會長蘇一仲表示，健康勞動力是企業永續的根基，和泰大金始終以「員工的健康就是企業最大的資產」為核心，持續打造幸福友善的職場。總經理陳永澤在領獎時也分享：「這座獎屬於所有和泰人的努力；健康職場不是口號，而是一項需要長期投入與持續改善的工程。我們會以更具前瞻性的視角，結合企業文化與永續理念，擴大推動健康促進的深度與廣度，讓每位同仁都能在和泰大金感受到支持、成長與被看見的價值。」

國健署表示，健康職場的落實可有效提升國民健康習慣的養成、降低健康風險、提升勞動力，而和泰大金長年投入的成果已具有產業標竿效應。

衛生福利部常務次長莊人祥（左）頒獎予和泰大金總經理陳永澤（右）。（業者提供）

和泰大金總經理陳永澤代表領取健康職場標竿銀獎。（業者提供）