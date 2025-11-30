和泰大金深耕ESG 勇奪臺灣企業永續獎3大獎

記者盧慶穗／臺北報導

和泰大金長期深耕ESG，從節能產品、治理透明到健康職場，皆以超越法規標準的前瞻布局推動永續發展。今年於「2025 臺灣企業永續獎（TCSA）」再度獲得高度肯定，一舉奪下「永續報告書獎」、「職場福祉領袖獎」與個人最高殊榮「永續傑出人物獎」3大獎項。評審團指出，和泰大金多年落實環境減碳、健康福祉與治理透明，已成為臺灣空調產業邁向低碳與健康轉型的關鍵力量。

此次獲頒「永續傑出人物獎」的和泰大金會長蘇一仲，自2005年便以前瞻眼光將「環境永續、社會共融、誠信治理」深植企業DNA。他帶領公司引入變頻空調與R32新環保冷媒，推動空調產業從能效到冷媒全面升級，累積減碳效益相當於 種下超過2億棵樹，成功帶動產業鏈共同轉型，奠定其在冷凍空調領域的永續領航者地位。蘇會長強調：「永續是一條長期路徑，不只是企業責任，更是對下一代的承諾。」

在治理方面，和泰大金今年以內容完整、架構清晰且高度透明的ESG資訊揭露，榮獲「永續報告書獎」。報告書完整連結TCFD、SASB、SDGs等國際架構，說明 2050 淨零路徑、供應鏈永續管理、氣候風險評估與ISO 14064－1:2018 第三方查證成果，展現公司在永續治理、減碳行動與透明揭露上的成熟度與國際水準。

和泰大金同時榮獲 「職場福祉領袖獎」，早在2011年，和泰即優於法規設立健康促進單位「美生中心」，提供健康風險評估、醫療諮詢、心理輔導與跨地點健康服務；並以高額健檢補助、健康事件管理與主動預防制度照護員工與家庭。多年來健康管理成果顯著，包含人均病假長期維持低點、肌肉骨骼不適逐年改善、員工留任率穩定高於產業平均，展現職場福祉的真正實效。

臺灣永續能源研究基金會董事長簡又新頒發永續傑出人物獎給和泰大金會長蘇一仲（右）。（業者提供）

和泰大金會長蘇一仲（中）與和泰大金團隊獲3項臺灣企業永續獎後合影。（業者提供）