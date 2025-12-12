和泰大金獲國健署健康職場標竿獎銀獎

衛生福利部常務次長莊人祥（左）頒獎和泰大金總經理陳永澤（右）。

▲衛生福利部常務次長莊人祥（左）頒獎和泰大金總經理陳永澤（右）。

衛生福利部國民健康署日昨舉辦「114年度績優健康職場與優良推動人員評選及表揚活動」，和泰興業（大金空調台灣總代理）憑藉長年深耕職場健康促進、職安衛管理與幸福企業文化的扎實成果，榮獲「健康職場標竿獎銀獎」肯定，展現企業在關懷員工健康與推動永續治理上的卓越表現。

國民健康署與勞動部近年共同推動「健康臺灣」願景，並於今年將既有認證制度正式轉型為「職場健康促進自主評核制度」，鼓勵企業從自主檢視、系統化管理到持續精進，全方位提升員工身心健康與工作品質，呼應國際趨勢與世界經濟論壇提出的「職業安全、健康福祉、身體健康、體重與代謝健康」四大策略。

會長蘇一仲表示，健康勞動力是企業永續的根基，和泰大金始終以「員工的健康就是企業最大的資產」為核心，持續打造幸福友善的職場；總經理陳永澤在領獎時也分享：「這座獎屬於所有和泰人的努力。健康職場不是口號，而是一項需要長期投入與持續改善的工程。我們會以更具前瞻性的視角，結合企業文化與永續理念，擴大推動健康促進的深度與廣度，讓每位同仁都能在和泰大金感受到支持、成長與被看見的價值。」