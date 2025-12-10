和泰大金空調攜手喜憨兒 以行動關懷偏鄉學童

記者盧慶穗／臺北報導

和泰大金空調日前購買喜憨兒社會福利基金會製作的手工餐盒送給偏鄉學童，將1份捐款化做2份感動！員工每月自發捐助款項，至今已邁入第11年，從未間斷。自民國103年的瑞芳鼻頭國小、104年的瑞芳濂洞國小、105年的烏來福山國小、106年的石門乾華國小、107年的貢寮福連國小、108年的宜蘭永樂國小，113年的宜蘭大里國小，到今年的萬里野柳國小，持續響應送愛，以實際行動關懷偏鄉學童。

今年由新任的和泰興業總經理陳永澤和員工代表與喜憨兒亮亮、小蜜蜂一起將新鮮出爐的餐盒送至萬里野柳國小，讓憨兒與偏鄉學童都能感受到善的循環及溫暖的鼓勵。喜憨兒基金會特別感謝和泰大金，11年來累積捐款已經超過6百萬元，全國贈送出超過4萬份的餐盒，有意義的事情持續做，綻放出莫大的光芒。

野柳國小校長邱華璋表示，之前便有跟喜憨兒基金會合作拍攝影片與海報，結下很好的緣分。感謝志工幫助慢飛天使，為偏鄉帶來溫暖希望。也勉勵孩子們拿到免費的餐盒要心懷感恩，長大後能夠有機會回饋社會，打造一個很美的愛的循環。

陳永澤表示，同仁們自發性的公益捐款協助，將幸福傳遞給偏鄉的小朋友們。也是呼應蘇一仲會長，以「美好人生 祥和社會」的企業願景，公司與同仁的齊心努力打造幸福企業。現場並分享自己與孫子相處的故事，氣氛非常溫馨感人。和泰大金未來也將持續推動社會公益，以行動支持、關懷偏鄉學童。

喜憨兒基金會武庭芳總監表示，烘焙一直是庇護工場重要的職訓項目，不僅提供憨兒們穩定的就業機會，更能培養其技能、自信與社交能力。感謝企業支持本活動，讓「一份愛心、兩個支持」成真，至今已經送出113萬個餐盒。