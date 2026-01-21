和泰小金雞車美仕報喜 去年營收142億元再創歷史新高

展望新年度，車美仕總經理劉傳宏表示，除持續拓展海外市場外，也將進一步擴大對大型商用車用品的研發與投入。（車美仕提供）

雖然去年車市急凍，但相對表現優異的和泰集團，除了本業大賺之外，旗下小金雞也個個亮眼，像是日本豐田汽車在台灣唯一授權的正廠汽車用品公司—車美仕，去年合併營收就衝上新台幣142億元，再創歷史新高。展望新年度，車美仕總經理劉傳宏表示，除持續拓展海外市場外，也將進一步擴大對大型商用車用品的研發與投入，期望打造更多元的產品線，為未來營收成長注入新動能。

「2025年海外市場表現亮眼，除既有市場穩定成長外，公司自2025年起亦陸續於美國、加拿大及印度等新市場開始出貨，客戶訂單表現優於預期，有助於公司海外營運結構更加多元且具韌性。」對於去年營收再創歷史新高，身為和泰集團旗下小金雞掌舵者的車美仕總經理劉傳宏直接點出原因。

廣告 廣告

根據剛公布的車美仕營收表現，去年合併營收達142億元，比前一年繼續增長，最重要成長動能就是海外市場，去年海外客戶營收衝上42億元。

在產品與服務布局方面，車美仕長期深耕影音主機、安全科技、車聯網應用等核心領域。其中，車聯網相關業務已成為公司近年重要的成長引擎，目前在台灣註冊會員數已突破36萬人，並同步將相關應用推展至海外市場。隨著汽車產業加速朝向智慧化與聯網化發展，車美仕未來將持續結合新產品開發與車聯網應用，完善汽車用品整體生態系布局。

展望2026年，劉傳宏對整體營運前景維持審慎樂觀，他更以四大方向作為成長主軸，包括「持續強化核心產品競爭力」「加快新產品上市節奏」「深化海外市場經營」，以及「導入更多數位化與AI應用」，以全面提升營運效率與客戶服務價值。

劉傳宏也透露，「除了在小型車用品穩固基礎上持續精進外，未來也將進一步擴大對大型商用車用品的研發與投入，期望打造更多元的產品線，為未來營收成長注入新動能。」

更多鏡週刊報導

為了AI全力催油門！英業達2026年資本支出翻倍創新高

國票金控1月28日董事會 聚焦國票證券董座換人

因應房市轉變 德廚集團引進「Häcker」搶攻小宅市場