和泰攜手豐田 新目標價出爐

財經中心／廖珪如報導

和泰車投資日本商用車經銷體系、總金額約新台幣100億元；法人認為此案可望強化公司在日系商用車供應鏈與海外通路的競爭力，投資建議維持「Trading Buy」，目標價660元。

和泰車（2207）指出，本案將分兩階段執行，資金來源以自有資金為主並搭配部分融資。第一階段為股權投資，和泰車預計以270.26億日圓（約新台幣54.8億元），向日野汽車及其子公司取得南關東日野、北海道日野、東北海道日野、宮城日野及福島日野等五家日本商用車經銷公司80%股權，待主管機關核准後，規劃於2026年4月1日交割。第二階段為不動產交易，和泰車已授權董事長在223億日圓（約新台幣45.2億元）額度內，就南關東日野位於東京都及周邊的部分營業據點進行不動產購置協商。

和泰車說明，五家經銷公司合計擁有53個銷售據點、員工逾3,000人，年銷售規模約1.2萬輛，銷量約占日野日本國內銷售比重約三成，並占日本整體商用車市場逾一成。公司後續將於日本設立管理公司「和泰Japan株式會社」，由和泰車指派社長與副社長，原有在地營運團隊維持不變，以既有經銷事業為基礎，導入和泰車在台灣市場的管理經驗推進營運。

此案背景則是2025年6月豐田汽車（Toyota）與戴姆勒卡車（Daimler Truck）簽署合作安排，規劃成立控股公司以持有日野汽車（Hino）與三菱扶桑（Mitsubishi Fuso），並帶動日野調整經銷體系營運模式；和泰車在既有合作關係下，成為日野移轉五家經銷公司的承接方。

法人引用日野汽車2025年4月至9月半年報指出，日本市場營收為5,121億日圓、營業利益223億日圓；若以五家經銷公司約占日野日本銷量三成粗估，相關營收約新台幣311億元、營業利益約新台幣13.6億元。相較和泰車2025年營收約2,800億元、營業利益約300億元，法人認為短期對和泰車營收與獲利挹注仍以「小幅增長」為主，但戰略意義在於取得日本通路與商用車經營平台，提升海外布局深度並加深與日系業者合作，進而強化長期競爭力。

