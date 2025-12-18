和泰最大海外投資案！砸百億吃下5經銷商 正式進軍日本賣HINO卡車

和泰汽車（2207）今（18）日發布重訊，董事會決議將分兩階段、總計投入約新台幣100億元，正式進軍日本商用車市場。第一階段將以日幣270.26億元（約新台幣54.8億元），向日野自動車株式會社及其子公司收購旗下5家區域經銷商：南關東、北海道、東北海道、宮城及福島日野自動車株式會社，共80%股權，預計於2026年4月1日完成交割。



此外，和泰汽車授權董事長於日幣223億元（約新台幣45.2億元）額度內，展開針對南關東日野自動車（涵蓋東京都及周邊地區）部分營業據點的不動產購置談判。

深化日台合作 接手日野核心經銷網絡

和泰汽車表示，此次收購的5家公司共53個販賣據點、員工超過3,000人，年度販售約1.2萬輛新車，占日野汽車日本國內銷售超過3成，為當地極具規模的商用車銷售與售後服務網絡。



和泰汽車也提到，此次交易是基於與日野汽車長期以來的信賴與合作關係。隨著豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車與三菱FUSO於2025年6月簽署合作經營整合協議，日野汽車也同步調整旗下經銷商體系，以提供客戶更高品質的新車與售後服務。此次移轉即在此策略架構下進行。

首度延伸海外版圖 邁向全球商用車經營里程碑

和泰汽車指出，該投資案為公司長期成長策略中的關鍵一步，象徵和泰首度將營運版圖延伸至日本市場，成為集團海外布局的重要里程碑。未來將善用在台灣累積的管理經驗與服務模式，快速接軌日本市場營運環境，穩健推動當地事業發展，為集團注入新的成長動能。



更多風傳媒報導

