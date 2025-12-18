和泰汽車今暫停交易 傍晚6點公布好消息
〔記者楊雅民／台北報導〕和泰(2207)汽車因有重大訊息待公布，經證交所同意今天股票暫停交易。
最新消息透露，和泰汽車今天傍晚6點將召開重大訊息說明會，待完整說明暫停交易事由，經證交所同意再恢復交易。
更多自由時報報導
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
台股收盤》台達電、廣達等權值股扯後腿 指數震盪311點收跌11點
群創遍地韭菜！外資連6砍再倒貨3.65萬張 股價一路狂瀉
台股盤中》記憶體、AI發動攻勢 指數急拉翻紅
其他人也在看
大摩喊目標價330元！國家隊趁甜甜價補貨「這伺服器大廠」 再砸4.9億敲進記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（16）日終場收在27,536.66點，下跌330.28點或跌幅1.19%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市個股方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
機器人臉都綠了！「這檔」營收年月雙減跌最慘…廣達、所羅門也入列 網哀：不用期待了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（17）日收盤27,525.17點，跌11.49點，跌幅0.04%，觀察今日盤後機器人個股趨勢，受到大盤承壓影響，今日機器...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 8
復華「主動式ETF」00991A掛牌第一天!爆逾9萬張大量 奪ETF成交王
台股主動式ETF新兵-主動復華未來50(00991A) 今（18）日正式掛牌交易第一天，盤中最高觸及9.77元，成交量破9萬張居ETF成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 5
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 96
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 20 小時前 ・ 7
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 5
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
台股盤前／甲骨文重挫美股全倒！台指夜盤跌279點 台股面臨季線保衛
台股今（18）日開盤面臨沉重壓力，美股四大指數全面收黑，其中那斯達克重挫418點、跌幅達1.81%，費城半導體指數更暴跌3.78%，拖累台指期夜盤重挫279點、台積電期貨盤跌20元作收，市場氣氛轉為保守，指數恐再度考驗季線支撐力道。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 8
美光財報點火！華邦電再改寫新天價 今年來暴漲近5倍
美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）清晨公布財報皆優於預期，再加上財測樂觀，激勵盤後股價大漲近9%。記憶體族群今（18）日也逆勢穩軍心，指標股華邦電（2344）最高來到77.8元，上漲逾5%，再度改寫新天價，今年以來股價已大漲近5倍。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 1
10月獲利年增39433.33%超狂！華邦電盤中強漲4%攻頂成交王 美光帶飛記憶體爆量噴出
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（18）日開低震盪，早盤一度下跌174.4點至27350.77點，目前加權指數仍在盤下震盪。不過美國最大記憶晶片生產商美光（...FTNN新聞網 ・ 31 分鐘前 ・ 發起對話
焦點股》美光即將公布財報 記憶體族群翻漲
美光即將公布財報，AI持續帶動記憶體缺貨漲價，在市場看多情況下，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）、十銓（4967）、威剛（3260）、創見（2451）等記憶體族群今日成交熱絡，股價紛勁揚，成為盤面主流類股之一。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 1
14檔政策護盤 力抗外資
外資連續三個交易日狠提款不手軟，合計大賣超1,408億元，因台積電（2330）領跌摜破季線，政策護盤急急如律令，八大公股行庫旗下券商連三買，統計三日大買台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股大敲共264億元，力抗外資賣壓。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 6
《台北股市》2天提款千億！外資續砍595億 今年第5大
【時報-台北電】美國科技股走弱動搖市場信心，周二(12/16)電子權值股賣壓湧現，台股一路走低，更跌破月線支撐。新台幣早些貶近31.5元，呈現股匯雙殺。外資(不含外資自營商)賣超595.009億元，創今年第5大；投信買超33.4258億元，自營商賣超149.2394億元，三大法人合計賣超710.82億元。 外資2天向台股大舉提款1084.96億元；內資不同調，投信再度轉向買方，自營商2天累計賣超185.5億元。 加權指數午間一度重挫逾500點，隨後跌幅略有收斂，卻未能有效止跌，終場仍跌330.28點或1.19%，收在27536.66點，成交值5249.54億元。 權值三王中僅聯發科(2454)相對抗跌，股價多在盤上震盪、高見1450元，終場平收1420元。台積電(2330)受隔夜ADR收黑影響，盤中一度失守季線關卡，收盤下跌15元至1435元、跌幅1.03%。鴻海(2317)下挫1.58%收218元，主因為市場對甲骨文(Oracle)相關題材轉趨審慎，股價承壓。 今盤面資金主要流向衛星、太陽能族群和金融類股。如台新新光金(2887)爆43萬張大量，收盤突破20元關口；元晶(6443)、時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資連砍土洋對作 台積電走弱台股小跌11點/百萬張巨量衝新天價 台新新光金迎「高光時刻」/太空題材續熱 低軌衛星概念股成盤面最強主線｜Yahoo財經掃描
投資人持續消化延遲公布的11月非農就業報告與零售銷售等經濟數據，加上關注川普政府後續關稅政策進度與聯準會利率路徑，美股周二四大指數跌多漲少；道瓊工業指數下跌-0.62%，那斯達克指數小漲0.23%，標普500指數跌0.24%，費城半導體指數跌0.46%。 科技股方面，特斯拉跳漲3.07%改寫歷史收盤新高；美光在財報前下挫2.1%，而Meta也收漲1.49%，台積電ADR則是下跌0.3%。 亞股方面普遍走強，日股上漲0.26%、韓股上漲1.43%；港股上漲0.93%，上證指數同步收漲。 台股今（17）日加權指數開高走低，終場小跌11.49點收27,525.17點，成交金額5,078.61億元；權值股台積電(2330)收1,430元小跌5元，尾盤翻黑壓抑指數，但盤面資金轉向防禦與題材股撐場，金融股在避險需求升溫下表現突出，台新新光金(2887)續強領軍，中信金(2891)、國泰金(2882)同步走揚；題材面則由低軌衛星續噴，華通(2313)、公準(3178)、宏觀(6568)、璟德(3152)等維持強勢，而美光財報將揭曉也讓記憶體買氣不墜，華邦電(2344)走揚帶動旺宏(2337)、力積電(6770)收高，下游模組廠威剛(3260)、創見(2451)反彈，成為今日盤面撐盤主角。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 18 小時前 ・ 5
美光助陣 12檔記憶體提前嗨
記憶體大廠美光將於台灣時間18日凌晨公布最新財報與展望，市場看好記憶體將在AI時代扮演關鍵角色，美光財報有望為前波漲多拉回整理的記憶體族群重新打上強心針，台股市場17日押寶買盤搶先出籠，多檔記憶體股聯袂竄出表態，十銓（4967）亮燈攻漲停，威剛（3260）、創見（2451）、群聯（8299）等多檔同步強漲，提前上演慶祝行情。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
外資買不停！聯電衝今年新高價 分析師：非常牛皮難大漲
晶圓代工廠聯電（2303）獲外資力拱，股價逐步走升，今（17）日早盤一度來到50.9元，創下今年新高價，截至上午9時45分，暫報50.3元，上漲2.2%，成交量逾4.3萬張。摩爾投顧分析師林漢偉表示，股價歷經長時間低迷，近期則獲外資卡位推升股價，但尚未出現大幅度上漲的跡象。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
馬斯克太空AI計畫點火！「PCB大廠」強攻漲停吸1.8萬人排隊等進場 華邦電炸157億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在權值股台積電（2330）、鴻海（2317）與衛星及太空族群上揚帶動下，台股今（17）日大盤走升，截至10點30分，加權指數暫報2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
宏碁小金虎海柏特上櫃首日飆逾4成 中籤現賺逾1萬元
宏碁集團（2353）小金虎、售後服務商海柏特（6884）今（17）日以承銷價33元正式上櫃掛牌交易，盤中一度衝高至46.95元，漲幅超過42%，大啖蜜月行情，若投資人賣在盤中高點，單張可望獲利近1.4萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 2 小時前 ・ 20