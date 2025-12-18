和泰汽車再發重訊！宣布進軍日本 砸百億買5經銷商

和泰汽車今（18）日晚間發布重大訊息，宣布啟動海外布局，投資日本商用車事業，將分二階段共投資100億元。

和泰汽車指出，將分兩階段總計約新台幣100億元，投資日本商用車事業，預計用54.8億取得南關東日野、北海道日野、東北海道日野、宮城日野與福島日野自動車株式會社的80%股份，相關投資將待主管機關許可後，規劃於2026年4月1日進行交割。

和泰汽車表示，為強化商用車事業的全球競爭力，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO於今年6月簽署四社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱Fuso兩家公司。

和泰汽車指出，於四社合作的基礎上，為了能提供顧客更優質的新車販賣與售後服務，日野汽車將調整旗下經銷商的營運模式，基於長期與和泰汽車的深厚信賴關係，旗下五家日本商用車經銷商，將移轉予和泰汽車接手經營。

和泰汽車透露，本次交易之五家標的公司，合計擁有53個販賣據點，整體員工人數超過3,000名，合計年度販賣台數約1.2萬輛，佔日野汽車在日本國內販賣比重超過三成，為日本極具規模的商用車銷售與服務網絡。透過此次交易，和泰將首次延伸營運版圖至日本市場，象徵集團海外布局的重要里程碑，並進一步強化與日野母廠長期穩健的合作關係。

