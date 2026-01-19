和泰汽車打頭陣 預估今年新車總市場上看44萬台

〔記者楊雅民／台北報導〕車市龍頭和泰(2207)汽車今天打頭陣，預估2026年全球景氣逐步回穩，且在購車貨物稅減免等政策延續與需求回補的雙重帶動下，車市預期將比去年更為活絡，全年總市場可望上看44萬輛，較去年41萬4436輛成長約6.17%。

和泰汽車表示，2025年台灣車市在全球貿易政策變動下，走勢起伏，但受惠於政府新購貨物稅減免、延長汰舊換新補助與年底促銷帶動，全年總市場仍守住40萬輛，達41萬4436輛。

和泰汽車代理的TOYOTA、Lexus及HINO在2025年合計年銷量達16萬0146輛，市佔率躍升至38.6%，創下近16年來最佳表現，蟬聯24年台灣車市冠軍。

2026年3品牌挑戰年銷量目標合計為16.5萬輛，年增約3%，市佔率預估為37.5%。

其中TOYOTA 品牌2025年賣出12萬4907輛，今年多款重點新車將陸續上市，尤其市場高度關注的大改款 RAV4已於1月13日正式上市，可望成為推升年度買氣的重要動能，今年銷量目標可望成長至13萬輛。

豪華車品牌 Lexus去年銷量達2萬8628輛，今年隨著關稅政策逐漸明朗、消費信心回溫，以及RZ、IS、ES等新車將陸續導入，儘管部分油電車型供應仍受限制，銷量目標為2萬8500輛。

和泰商用車2025年在3.49噸以上商用車市場銷量為6611輛，市佔率高達37.6%，連續5年蟬聯商用車總市場冠軍，2026年商用車市場主力5噸車需求持續，加上HINO 500系與700系供應充足，並受惠於和泰車體自動化產線的導入，和泰商用車年銷量將成長至7000輛。

