和泰汽車明暫停交易 證交所：重大訊息待公布

證交所外觀。陳品佑攝



證券交易所今（12/17）日公告，和泰汽車（2207）因有重大訊息尚待對外公布，依相關規定，自明（18）日起暫停股票交易，待重大訊息公告完成後，將再依程序申請恢復交易。

證交所指出，和泰車須於重大訊息對外揭露後，向證交所提出恢復交易申請，經核准後始得重新交易。

股價表現方面，和泰車今日正常交易，盤中最高來到599元，最低下探580元，終場下跌12元，跌幅2.01%，收在585元，單日成交量為716張。

廣告 廣告

和泰車日前公布2024年第三季財報，單季稅後純益達55.83億元，年增率30.4%；每股純益（EPS）為10.03元。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜