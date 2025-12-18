和泰汽車砸百億跨海投資 吃下5家日本商用車經銷商八成股權

和泰汽車今（18）日董事會通過重大投資案，將分兩階段投入約新台幣100億元進軍日本商用車事業，首度將營運版圖延伸至日本市場。此次交易預計以270.26億日圓（約新台幣54.8億元）向日野自動車株式會社及其子公司，取得五家日本商用車經銷商80%股權，待主管機關許可後規劃於2026年4月1日完成交割。

和泰汽車。（圖／資料照）

根據董事會決議內容，和泰汽車將取得南關東日野自動車株式會社、北海道日野自動車株式會社、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野自動車株式會社及福島日野自動車株式會社等五家公司的多數股權。董事會同時授權董事長在223億日圓（約新台幣45.2億元）額度內，針對南關東日野自動車株式會社部分營業據點，特別是東京都及其周邊地區的不動產進行購置商談。

此次交易背景源自於全球商用車產業的重大整合。豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO於今年6月簽署四社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱Fuso兩家公司。在四社合作架構下，為提供顧客更優質的新車販賣與售後服務，日野汽車決定調整旗下經銷商營運模式。

和泰汽車與日野汽車在台灣合作多年。（圖／日野汽車臉書）

基於長期與和泰汽車建立的深厚信賴關係，日野汽車選擇將旗下五家日本商用車經銷商移轉予和泰汽車接手經營。本次交易的五家標的公司規模相當可觀，合計擁有53個販賣據點，整體員工人數超過3,000名，合計年度販賣台數約1.2萬輛，佔日野汽車在日本國內販賣比重超過三成，為日本極具規模的商用車銷售與服務網絡。

和泰汽車表示，基於公司長期成長策略積極參與本投資案，透過此次交易象徵集團海外布局的重要里程碑，並進一步強化與日野母廠長期穩健的合作關係。和泰汽車強調，未來將在五家日野經銷商既有的事業基礎上，快速接軌日本市場的經營環境，並活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，推動當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。

