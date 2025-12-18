和泰汽車砸百億「吃下日野5公司」進軍日本 史上最大海外投資案拍板

和泰汽車公告日本跨國投資案。翻攝和泰汽車官網



和泰汽車（2207）今(12/18）日召開董事會，決議跨足日本市場，分兩階段投資日本商用車事業，總投資金額約新台幣100億元，創下公司歷來最大規模的海外投資案。相關重大訊息公布後，和泰車也將依規定向證交所申請恢復股票交易。

和泰車說明，第一階段將以270.26億日圓（約新台幣54.8億元），向日野自動車株式會社及其子公司，取得南關東日野自動車、北海道日野自動車、東北海道日野自動車、宮城日野自動車及福島日野自動車等五家公司80％股權，待主管機關核准後，預計於2026年4月1日完成交割。

同時，董事會也授權董事長於223億日圓（約新台幣45.2億元）額度內，啟動南關東日野自動車株式會社部分營業據點（涵蓋東京都及周邊地區）的不動產購置商談，作為第二階段投資的一環。

和泰汽車指出，此次交易的五家日野經銷商合計擁有53個販賣據點，整體員工人數超過3,000人，年度銷售台數約1.2萬輛，約占日野汽車在日本國內銷售比重超過三成，為日本具相當規模的商用車銷售與售後服務網絡。

和泰汽車說明，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車及三菱FUSO已於今年6月簽署合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱FUSO。基於四社合作架構，日野汽車同步調整經銷商營運模式，並基於與和泰汽車長期合作與信賴關係，將旗下五家日本商用車經銷商移轉由和泰車接手經營。

和泰汽車表示，本次投資以自有資金為主，搭配部分融資，並將於日本設立管理公司「和泰Japan株式會社」，社長與副社長將由和泰車派任，原有當地營運團隊則維持不變。

和泰車強調，此案為公司長期成長策略的重要一環，透過此次投資，營運版圖首次延伸至日本市場，象徵集團海外布局的重要里程碑。未來將在既有經銷商基礎上，結合在台灣累積的營運與管理經驗，推動當地事業穩健發展，並進一步深化與日野母廠的合作關係，為集團帶來新的成長動能。

