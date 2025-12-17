和泰汽車重大訊息待公布 明日暫停交易

▲台灣證券交易所今（17）日傍晚宣布，和泰車因有重大訊息待公布，上市普通股18日暫停交易。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台灣證券交易所今（17）日傍晚宣布，和泰車因有重大訊息待公布，上市普通股18日暫停交易，和泰車將在重大訊息公布後，再申請恢復交易。

和泰車先前法說會上表示，今年銷售目標未改變，乘用車、輕型商用車以及商用車合計新車販售維持16.5萬輛，今年市占率有機會接近4成，第4季銷售正向看待，2026年台灣新車銷售目標要到明年新春活動進一步公布。

和泰車旗下TOYOTA在11月登錄數1萬1387輛，市占率31.2%，續位居台灣新車市場品牌第1，今年前11月累積市占率更達30.5%，續創近12年同期新高。累計TOYOTA與LEXUS品牌於11月合計登錄1萬3933輛，市占率升至38.2%。

廣告 廣告

此外，和泰汽車近日也正式對外證實，第六代RAV4將於2026年1月13日在台發表，三種設計風格、全新油電動力同步亮相。

和泰車前3季營收為1681.66億元，較去年同期小幅成長0.6%，歸屬母公司業主淨利138.47億元，年減13.6%，每股純益24.86元，低於去年同期的28.79元。

和泰車今日股價開低走低，終場下跌12元或2.01%，收585元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

電動化、智慧化加速！研調：2029年車用半導體市場近千億美元

台積電拖累指數40點、台股終場下跌11點 金融股成資金避風港

萊德光電-KY掛牌滿月股價飆漲3.59倍 遭處置、股價重挫逾9%