和泰汽車：大環境沒有不好 買車人潮慢慢回來了

TOYOTA和LEXUS汽車總代理和泰(2207)汽車今天召開法說會表示，政府提前通過小型車2000 c.c.以下貨物稅減徵補助，原本要買車的，慢慢就回頭來買了。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕TOYOTA和LEXUS汽車總代理和泰(2207)汽車今天召開法說會表示，政府提前通過小型車2000 c.c.以下貨物稅減徵補助，原本要買車的，慢慢就回頭來買了，原先預估汰舊換新補助實施的最後1年，可能需求會前移，但這個因素也已消除，因此部分消費者也會移到明年買車。

和泰汽車表示，台灣整體景氣指標都還算不錯，股市屢創新高，市場基本面都還在好的階段，大環境沒有不好，4月因關稅議題消費者觀望，後來政府為了汽車產業需求，提前通過小型車2000c.c.以下貨物稅減徵補助，這些都有利於消費信心的回復。

轉投資公司今年比較明顯的衝擊是和潤的部分，從去年開始就受到自律規範的影響，以及今年有金保法納管，隨著這兩年的狀況，衝擊應該會趨於平穩，台灣市場比較平穩，以及中國市場(虧損)情況在縮小，公司相關的獲利部分預期衝擊不會那麼大。

今年前3季認列轉投資的國瑞汽車的權益法投資收入稍微減少，主要是國瑞有供應國產車，這部分也受到上半年銷售台數影響，明年則要回到整體明年市場的預估才能做進一步的推測。

至於「電動化車輛」現在歐美市場純電動車(BEV)開始有點停滯了，主要是因為一些政策獎勵慢慢「落日」，反而是 Hybrid (HEV) 和 Plug-in Hybrid (PHEV) 這類車款的銷售在增加。

台灣純電動車市占率去年大概是8.4%左右，今年稍微下滑，可能因為消費者取向或政府政策等因素，今年將下滑到大概7%左右，這7％的市占率裡面，有將近4成是特斯拉。

以和泰汽車自己代理的品牌來看，電動化車輛一定會提高。因為電動化車輛如HEV可以帶來安全性、便利性等好處，Hybrid (HEV) 和 Plug-in Hybrid (PHEV)預期會再成長，電動化車輛已占和泰汽車整體銷售近一半。

面對台美關稅談判，大家都在觀望到底什麼時候定案？目前還沒有任何訊息知道原廠會做什麼調整，如果原廠沒有調整的話，和泰汽車短期之間也沒有辦法快速調整，目前都還沒有定案或相關規劃。

