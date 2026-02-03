和泰汽車2026年度展望 總市場上看44萬台

【記者 劉嘉菲／台北 報導】2025年在全球貿易政策變動下，車市走勢雖有起伏，但受惠於政府新購貨物稅減免、延長汰舊換新補助與年底促銷帶動，全年總市場仍達414,436台，展現市場基本盤的穩健韌性；進入2026年，全球景氣逐步回穩，再加上台灣經濟在半導體與AI人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預期呈現溫和增長，在政策延續與需求回補的雙重推動下，車市預期將比去年更為活絡，全年總市場可望上看44萬台。

三品牌2025年銷售逾16萬台 和泰汽車市佔率38.6%再創16年新高

TOYOTA、Lexus及HINO在2025年合計登錄台數160,146台，市佔率躍升至38.6%，創下近16年來最佳表現，蟬聯24年台灣車市冠軍；2026年三品牌挑戰目標合計16.5萬台，市佔率預估為37.5%。

新車推升動能 TOYOTA 2026年挑戰13萬台

本部長王世豪表示，TOYOTA 2025年登錄124,907台，市佔率達30.1%，寫下近12年最佳成績，不僅持續蟬聯市場龍頭，更一舉奪下國產車與進口車雙料銷售冠軍，其中COROLLA CROSS、RAV4、TOWN ACE、YARiS CROSS四款車位居總市場前五大量販車型，展現品牌在各級距的全面競爭力。

2026年車市預期逐步回溫，多款重點新車將陸續上市，尤其市場高度關注的大改款RAV4已於1月13日正式上市，可望成為推升年度買氣的重要動能，銷售目標將挑戰13萬台，並致力創新行銷策略與提升服務體驗，持續引領台灣車市發展。

▲LEXUS持續穩坐豪華車市場冠軍寶座，2026年將陸續導入多款新車，以更完整的商品陣容滿足顧客多元化需求

豪華車市需求轉趨穩定 LEXUS目標28,500台延續三連霸動能

本部長賴光雄指出，2025年豪華車市場因關稅影響縮減至102,101台、去年同期比88.4%， Lexus以登錄台數28,628台、年增率100.4%的亮眼成績逆勢成長，不僅完成豪華品牌銷售三連霸，更以28%市佔率穩居豪華車市場第一名；並隨著關稅政策逐漸明朗、消費信心回溫，以及RZ、IS、ES等新車將陸續導入，儘管部分油電車型供應仍受限制2026年銷量目標將挑戰28,500台。

▲2025年和泰商用車再度蟬聯商用車市場冠軍，達成銷售五連霸

和泰商用車五連霸再創佳績 2026年目標為7,000台

和泰商用車本部長葉嘉涵說，2025年在3.49噸以上商用車市場登錄台數為6,611台註5，市佔率高達37.6%，連續五年蟬聯商用車總市場冠軍，展現品牌於商用車領域的信賴度與競爭力。

2026年商用車市場需求可望回到穩定水平，主力5噸車需求持續，加上HINO 500系與700系供應充足，並受惠於和泰車體自動化產線的導入，和泰商用車以7,000台為年度目標，並持續強化商品策略及服務體系，穩健推動品牌成長。

三品牌協同推進 2026年穩健掌握回溫契機

展望2026年，和泰汽車將穩健掌握市場回溫契機，以完整的品牌佈局，強化商品導入、服務品質與顧客體驗，為消費者提供更安心、便利與多元的車輛選擇。(記者劉嘉菲翻攝)