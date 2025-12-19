和泰砸百億買日本經銷！創立首度反攻東瀛 震撼汽車市場

（記者許皓庭／綜合報導）和泰汽車（2207）於 18 日宣布重大投資，將分兩階段投入總計約新台幣 100 億元進軍日本商用車市場，寫下集團跨足海外經營的新里程碑。首波計畫投入日幣 270.26 億元取得日野（HINO）旗下五家經銷公司 80% 股權，涵蓋南關東至北海道等區域，預計 2026 年 4 月完成交割。此外，董事會同步授權 45.2 億元額度購置相關據點不動產。

圖／和泰汽車（2207）於 18 日宣布重大投資，將分兩階段投入總計約新台幣 100 億元進軍日本商用車市場。（翻攝 和泰汽車 網站）

本次併購案涉及的五家日本日野經銷商，包含南關東、北海道、東北海道、宮城及福島日野自動車。這五家公司在當地市場具備強大影響力，合計擁有 53 個銷售與服務據點，聘僱員工超過 3,000 人。根據數據統計，這五家經銷商每年新車銷售量約 1.2 萬輛，占日野汽車在日本國內總銷量的三成以上，是日本商用車體系中不可或缺的黃金通路。

和泰汽車此次大規模海外擴張，主要契機源自日本商用車產業的結構性重整。今年 6 月，豐田、戴姆勒、日野與三菱 FUSO 簽署四方合作協議，整合經營資源。在此背景下，日野汽車著手優化日本國內通路，基於雙方在台灣長期合作累積的深厚信任，日野決定將旗下這五家關鍵經銷商轉由和泰接手經營。這不僅是日野體系的革新，也為和泰提供了直接切入日本成熟市場的跳板。

除了股權收購，和泰董事會進一步授權董事長在日幣 223 億元額度內，啟動東京都及周邊地區營業據點的不動產購置談判，展現長期深耕日本的決心。這項投資案將使和泰汽車從過往的區域經銷商，躍升為具備國際經營能力的流通集團。和泰未來計畫將台灣成熟的售後服務、客戶管理及通路經營經驗輸出至日本，推動當地事業轉型並強化集團在全球市場的競爭力。

對和泰汽車而言，進軍日本商用車市場並非短期財務投資，而是集團長期成長策略的一環。隨著全球汽車產業朝向控股整合與服務精緻化發展，和泰透過此次併購，不僅能快速接軌日本經營環境，更可望為集團注入新的獲利動能，開創台灣汽車產業反攻國際市場的成功典範。

