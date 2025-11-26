和泰興業長期深耕推動永續 榮獲企業永續三大獎項
民視新聞／綜合報導
和泰興業長期深耕ESG，從節能產品、治理透明到健康職場，皆以超越法規的標準與前瞻布局推動永續發展。今年於「2025台灣企業永續獎（TCSA）」再度獲得高度肯定，一舉奪下「永續報告書獎」、「職場福祉領袖獎」以及個人最高殊榮「永續傑出人物獎」三大獎項。
評審團表示，和泰興業多年落實環境減碳、健康福祉與治理透明，已成為台灣空調產業邁向低碳與健康轉型的關鍵力量。此次獲頒「永續傑出人物獎」的和泰興業會長蘇一仲，自2005年便以前瞻眼光將「環境永續、社會共融、誠信治理」深植企業DNA，他帶領公司引入變頻空調與R32新環保冷媒，推動空調產業從能效到冷媒全面升級，累積減碳效益相當於種下超過2億棵樹，成功帶動產業鏈共同轉型。
