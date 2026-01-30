和泰車今年銷售拚新高 三品牌要衝刺16.5萬台 可望進一步成長

和泰車舉行尾牙，和泰集團董事長黃南光感恩同仁在過去一年中的辛勤付出。

龍頭車廠和泰車（2207）昨（30）日舉行尾牙，董事長黃南光表示，去年整體市場信心低迷，和泰車營收仍創下新高，三品牌2025年銷售逾16萬台、整體市占率38.6%再創16年新高。他並宣示。今年三品牌挑戰銷售目標共計16.5萬台，將較去年進一步成長。

黃南光並表示，和泰車並將持續強化整體布局、積極發展新事業，繼投入日本商用車事業投資、強化與日本豐田（Toyota Motor Corporation,TMC）長期穩健的合作關係，未來更可活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，協助當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。

廣告 廣告

和泰車總經理蘇純興指出，今年仍是充滿挑戰的一年，進口關稅的議題遲遲未解，市場存在相當大的壓力，但和泰車將充滿信心。因為公司即使在最不好的時候、最不確定的環境都做好準備，今年不管不到什麼樣的一種挑戰，和泰絕對可以克服、達成目標。

黃南光表示，2025年汽車產業面臨多重挑戰，關稅與貨物稅政策變化不定，讓整體市場信心低迷，消費動能也趨於保守。在此前提下，台灣汽車市場去年全年總銷量僅達到41.4萬台，比2024年少了4.3萬台，市場競爭也更加激烈。

即便如此，在TMC的支持與公司全體同仁共同努力下，和泰車去年全年合併營收仍超過2,766億元，再次創下歷史新高。TOYOTA、LEXUS和HINO三大品牌依然穩居各自市場第一名的領導地位。

他指出，和泰車的TOYOTA與LEXUS兩大品牌，去年雙雙拿下台灣汽車市場年度銷售冠軍與亞軍。商用車方面，HINO在3.49噸以上級距登錄數達6,600台，市占率37.6%，成功拿下商用車總市場銷售冠軍五連霸。

在MaaS業務發展上，和泰車不斷拓展創新應用，同時成立AI發展事務局，全面推動AI融入日常工作，藉此提升決策品質與經營效能，讓公司營運更聰明，創造長期商業優勢。

黃南光表示，展望今年，隨著AI的快速發展，期許和泰車持續創新，帶給客戶不只是優質的產品與服務，更是全方位的體貼與用心，讓每一位客戶都能感受到他們的專業與溫度。

【看原文連結】

更多udn報導

當紅就轉行！一代女諧星近況曝 竟成億萬富婆

職場請飲料有潛規則？老外點「這杯」急道歉

交往半年要包紅包？他見女友「禮數清單」傻眼

頂大生遭司機丟包慘死 同窗揭生前對話揪關鍵