和泰車停牌為哪樁？原來要進軍日本賣商用車！砸100億取得5家經銷商：加深與HINO母廠合作關係

和泰車宣布停牌，市場矚目為了何事？答案終於揭曉。和泰車周四(12/18)宣布，將分兩階段，砸100億新台幣投資日本商用車事業。預計待主管機關核定後，於明年4月交割。 此次和泰車啟動海外布局，首次投資日本商用車事業，更罕見從總代理商身分，取得日本母廠旗下經銷商股權。後續，和泰將於日本設立管理公司，並派高層將台灣管理經驗導入日本。

和泰車周四(12/18)召開董事會，決議分兩階段100億新台幣投資日本商用車事業。其中，包含新台幣54.8億元(折合約日幣270.26億元)，向日野自動車株式會社及其子公司，取得其下5家經銷商80%股權。



廣告 廣告

和泰車說明，此次將取得南關東日野自動車株式會社、北海道日野自動車株式會社、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野自動車株式會社及福島日野自動車株式會社等五家公司之80%股權，待主管機關許可後，2026年4月1日進行交割。

為強化商用車事業的全球競爭力，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO，於今年6月簽署四社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱Fuso兩家公司。



和泰車發言人賴志偉表示，在四社合作的基礎上，為了能提供顧客更優質的新車販賣與售後服務，日野汽車將調整旗下經銷商的營運模式，基於長期與和泰汽車的深厚信賴關係，旗下五家日本商用車經銷商，將移轉予和泰汽車接手經營。



賴志偉指出，未來和泰將在5家日野經銷商既有的事業基礎上，快速接軌日本市場之經營環境，並活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，推動當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。

日野商用車 日本市佔近4成

日野在日本市場市佔率約3至4成，此次和泰車交易的5家公司，合計擁有53個販賣據點，整體員工人數超過3000名，合計年度販賣台數約1.2萬輛，占日野汽車在日本國內販賣比重超過3成，是日本市場極具規模的商用車銷售與服務網絡。

和泰車副總吳品璁點出，未來和泰車將於日本成立和泰日本株式會社，會長將由總經理蘇純興出任，社長、副社長將由和泰派任高管出任。未來這家管理公司將活用台灣成功的經驗與管理作法帶到日本，並借重當地營運團隊，維持穩定經營。

商談逾2年 終開花結果



和泰車副總經理吳品璁說明，本次併購發生最大契機，是由於日方看見和泰在台經營商用車、重車市場，績效獲得認可，為了提升雙方合作夥伴的關係，邀請和泰與日野母廠共同經營。

據了解，此次商談自2023年第4季就開始啟動，而和泰以海外總代理身分，反過來向日本母廠購入其下子公司經銷商股權，相當罕見，顯見兩家企業長期合作具深厚默契。







更多今周刊文章

彈劾總統容易嗎？藍白喊「賴清德比袁世凱惡質」真有理？總統府：只要合乎「憲政體制」都尊重

麥當勞買一送一！勁辣香雞翅、中薯、焦糖奶茶…逾20品項一半點數就能換，3波優惠一路吃到2026

30歲賺1億提早退休，他吼「再也不工作」玩樂3年後悔：「不做討厭的事」很爽，但「做喜歡的事」才有意義