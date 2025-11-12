和泰車前3季獲利年減13.7% 前9月每股賺24.86元

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）和泰車今天公布前3季財報，前3季合併營收新台幣2119.36億元，較去年同期微增，歸屬母公司業主獲利138.47億元，較去年同期衰退13.7%，累計每股基本純益24.86元，較去年同期減少3.93元。

和泰車說明，今年前3季汽車總市場較去年同期仍呈現下滑，但TOYOTA與LEXUS銷售穩健，市占率較去年同期提升4%，加上高價車款販售增加，本業獲利仍較去年同期微幅成長。

和泰車指出，前3季獲利較去年同期減少，主要是轉投資事業獲利減少，和泰興業與和潤在去年認列一次性大樓處分利益，使基期較高；此外，稅後淨利差異也包含去年和泰產險減資彌補虧損，認列所得稅利益所致。

展望車市買氣，和泰車先前表示，持續觀察11月和12月銷售狀況，預估第4季台灣車市可較2024年同期佳，今年台灣車市新車掛牌數力拚超過40萬輛。（編輯：潘羿菁）1141112