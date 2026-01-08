和泰車加速器徵案廣邀新創 聚焦AI應用15項主題

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）和泰車今天宣布，與產業加速器StarFab啟動2026年和泰加速器第一期徵案，由和泰車TOYOTA、LEXUS及HINO三大品牌，廣邀創新科技新創團隊，透過新世代技術，落實服務智慧化及數據驅動決策，拓展創新商業服務模式。

和泰車透過新聞稿說明，和泰加速器今年度新一期徵案，出題聚焦在人工智慧（AI）營運賦能、AI智慧決策及創新商業模式拓展3大領域需求，內容涵蓋AI智能客服、車輛技術AI知識管理平台、新世代商用車聯網系統等15個主題。

和泰車表示，入選團隊除可獲得軟硬體對接與開發機會，並運用集團提供資源，例如去識別化車輛數據或營業據點等實體場域，進行概念驗證及技術優化，為新技術創業者提供關鍵支持。

此外，獲選新創團隊將被推薦申請Google for Startups Cloud計畫，享有雲端點數、技術培訓及精選資源。

和泰車表示，人工智慧和物聯網等新科技，正加速重塑全球產業格局，為推動營運創新並布局智慧未來，並擴大集團發展事業新動能，和泰集團2024年成立專屬加速器，攜手StarFab建立外部創新機制，由和泰提供內部場域驗證、與會員和車輛數據等資源，與新創團隊共同探索AI技術及應用，

和泰車指出，第1年就吸引全球近百家新創公司報名，並與多組新創合作進行概念驗證（PoC）。

此外，和泰集團關係企業車美仕（CARMAX）今天宣布，近日通過TÜV NORD Taiwan評鑑，取得ISO/SAE 21434道路車輛—網路安全工程驗證，可因應智慧車聯網資訊安全需求趨勢。

車美仕透過新聞稿說明，ISO/SAE 21434是國際車用資通訊與安全工程的關鍵標準，涵蓋產品設計、開發、量產、運行到退役的生命週期，要求企業各階段落實威脅分析、風險管理、多層防護與持續改善等機制，同時與歐盟UNECE R155法規高度連結，是國際車廠建構網宇安全管理（Automotive cybersecurity）架構的主要依據。

車美仕表示，除了持續深化安全工程外，也同步布局車聯網發展，打造智慧移動生態圈，研發車載通訊盒T-Box、影音娛樂系統等車載產品，並結合軟硬體技術與雲端服務整合，持續推出車生活服務訂閱平台、OTA雲端更新、大數據分析應用等功能。

根據資料，車美仕是台灣唯一豐田（TOYOTA）汽車授權的正廠用品公司，主要執行TOYOTA及LEXUS兩大品牌汽車用品設計、研發、企劃及銷售服務。（編輯：楊凱翔）1150108