和泰車插旗日本／台商入主日企成功有前例 最大挑戰就是「人」

在豐田集團的支持下，這次和泰車順利插旗日本，取得日本商用車母廠日野五家經銷商80%股權，等於順利把汽車銷售本業跨足海外，也創下台日汽車業合作的新模式。和泰車主管也坦承，和泰車接下來的挑戰，就是要如何與當地團隊合作，把台灣的成功經驗順利移植到日本。

「和泰車取得日野在日本當地五家經銷商的80%股權，未來會在當地設立一個管理公司『和泰Japan株式會社』，與當地營運團隊共同做好當地市場的經營，未來這家管理公司的會長、社長與副社長都將由和泰車派任。」18日傍晚，宣布吃下商用車母廠日野五家經銷商消息的重大訊息說明會上，和泰車主管說。

據本刊調查，在2026年4月和泰車與日野正式交割後，和泰車將派任台灣負責商用車團隊到在日本新成立的和泰Japan株式會社，除了會長將由和泰車總經理蘇純興兼任之外，目前包括社長與副社長都已有人選，近日就會對外公布。

在重大訊息說明會中，本刊特別提問，跨國經營最大的挑戰就是如何融入當地，和泰車主管也坦承，除了管理公司主管由和泰車派赴之外，五大經銷商的營運團隊都將維持不變。「我們當然要借重當地營運團隊，設立管理公司就是讓5家日野經銷商營運更穩健，站在協助經銷商立場，大家一起長期經營。」該主管說。

隨著台灣企業經營越來越國際化，規模越來越大，入主海外企業已越來越多。近年來，台灣與日本企業間的關係也逐漸改變，過去大多是日本主導與台灣合作，近年來越來越多台灣企業，開始入主日本企業。包括像日月光拿下日本NEC封測廠，聯電買下富士通半導體廠，鴻海入主日本夏普，都是前例。

其中，最受矚目的就是鴻海併購日本夏普，為讓夏普虧轉盈，已卸任的會長，前鴻海老臣戴正吳被創辦人郭台銘派駐擔任夏普社長，成為夏普百年來第一個非日籍社長。為了激勵日本員工，戴正吳孤身前往赴任，住進員工宿舍、搭交通車，展現以身作則的態度，並定期與日本員工座談，深入了解第一線人員心聲，花了一年三個月就讓夏普終止虧損，並且重返東證一部。

只不過，在戴正吳卸任前，買回日本10代面板廠堺工廠的決策，卻讓夏普大虧，甚至拖累母集團鴻海，最後由鴻海現任董座劉揚偉出馬，操刀夏普轉型，淡出虧損的零組件事業（如面板），強化品牌和利潤高的家電、AI產品，並將堺工廠轉型為AI數據中心，與日本軟銀等當地AI業者合作以提升獲利，實現夏普與鴻海的「1+1大於2」雙贏局面，終結連續五季虧損，再度返回獲利之路。

業內人士也不諱言，和泰車是個十分熟悉日本文化的公司，在與當地營運團隊的溝通絕對比許多台商更有經驗，但要能成功移植台灣經驗，讓日本團隊接受，還需要有接地氣的主管，否則國情與台日管理文化的差異，仍是未來相當大的挑戰。

