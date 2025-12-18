和泰車插旗日本／花2年談下赴日賣商用車門票 和泰車成功插旗關鍵曝光

台灣車壇銷售龍頭和泰車18日傍晚宣布，將砸100億元插旗日本。

台灣車壇銷售龍頭和泰車17日宣布停牌，18日傍晚答案揭曉，和泰車將砸100億元插旗日本，一次吃下日本母廠商用車大咖日野（HINO）旗下五家經銷商各80%股權，不僅是和泰車史上最大海外投資案，也寫下台日汽車業合作的新篇章，各界好奇的是，為何身為豐田海外代理商的和泰車能與取得揮軍日本賣車的門票？答案就是獲得最大技術母廠—日本豐田汽車的全力支持。

「和泰車真的太強了。以一個地區代理商的身份，卻能拿下日本母廠當地經銷商的經營權，這大概是台灣汽車業的另一項創舉。」18日晚間國內車壇銷售霸主和泰汽車召開重大訊息公布，將砸下100億元插旗日本，買下日本商用車大咖日野（HINO）旗下五家經銷商各80%股權的消息後，一位資深車業人士對本刊說。

本刊調查，這次和泰車取得日野五家日本經銷商的80%股權，其實已經談了兩年之久，過程相當低調，和泰車不僅組了一個團隊與母廠日野充分溝通，同時也獲得擁有日野超過一半股權的最大股東—日本豐田汽車的背後支持。「這個案子，如果沒有豐田在背後支持，根本不可能談下來。」業內人士觀察。

車業人士指出，在電動化與自駕車等趨勢下，全球商用車市場正在進行新一波的整併，包括豐田、德國戴姆姆勒卡車、日野汽車以及三菱FUSO，在2025年6月簽署4社合作經營整合協議，由豐田與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱Fuso兩家公司。

「這次日野把五大經銷商交給和泰車，其實就是看重和泰車過去幾年在台灣商用車市場稱霸的經驗，有點類似鯰魚效應，藉此替日本經銷體系注入新血。」該人士分析。

其實，身為海外合作最久代理商的和泰車，長年來與豐田集團就有深厚的合作關係，從已逝和泰車總裁蘇燕輝與前豐田榮譽會長豐田章一郎兩人的莫逆之交，到和泰車副董兼總經理的蘇純星與現任豐田會長豐田章男兩代建立深厚情誼，都對這次和泰車能順利插旗日本賣商用車有相當關係。

「從豐田章男會長要推動MaaS（移動服務）到打造賽車品牌GR，和泰車總是亦步亦趨，甚至跑得比豐田集團自家人還快，也難怪，今年會長父子（豐田章男與豐田大輔）願意兩度來台，替和泰車站台，甚至下場表演甩尾秀，在在顯示，和泰車在豐田集團體系的特殊性。」知情人士說。

