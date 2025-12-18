和泰車海外大突破！ 砸百億直取日本日野三成通路經營權

在市場高度關注下，和泰汽車於今（18）日揭曉停牌原因。董事會決議投入約新台幣100億元，分階段取得日本5家日野商用車經銷商各80％股權。這不僅是和泰成立以來規模最大的海外投資，也象徵營運版圖首度跨出台灣，直進日本汽車通路核心市場。

今日和泰汽車召開董事會，正式宣布啟動重大的海外戰略布局，計畫投入總計約新台幣100億元，分兩階段投資日本商用車事業。這項指標性的投資案預計將投入270.26億日圓取得日本日野（HINO）旗下五家經銷公司各80％的股權，區域涵蓋南關東、北海道、東北、宮城及福島；同時，董事會更授權擬以223億日圓為限，購置位於東京及其周邊營運據點之不動產。此案待主管機關核准後，預計於2026年4月1日正式進行交割，象徵和泰車首度將營運版圖直接延伸至日本本土市場。

蘇純興掌舵日本事業 輸出長源管理經驗

為了強化對日本事業的管理，和泰汽車將在當地設立名為「Hotai Japan株式會社」（和泰日本）的輕資產管理公司。該公司會長一職將由和泰總經理蘇純興親自出任，社長與副社長則由和泰派駐的主管擔任。其中，首任社長將由在長源汽車擁有7年總經理資歷、具備深厚商用車管理經驗的主管出任，旨在將台灣成功的經營與管理做法快速對接日本市場。

和泰強調，考量到當地營運的穩定性，這五家經銷商現有的3,000名員工與經營團隊將會維持不變，和泰將以大股東身分，透過管理公司協助優化經營效率。

掌握日野三成銷量 搶攻日本商用車版圖

這筆收購案對日本日野汽車具備舉足輕重的影響力，本次收購的五家公司合計擁有53個販賣據點，年度銷售台數約1.2萬輛，佔日野在日本國內銷售比重超過三成，是極具規模的銷售與服務網絡。

和泰高層在記者會中透露，此項合作源於日野母廠看到和泰在台灣商用車市場的卓越績效，基於雙方長期的信賴關係，日野邀請和泰參與全球商用車事業整合浪潮下的經銷模式調整，將日本國內具備極大規模的五家經銷商移轉予和泰接手經營。

看準低匯率契機 百億資金來源曝光

在資金與時機的考量上，和泰汽車表示本次投資將以自有資金為主，並輔以部分融資操作。針對媒體提問匯率風險與成本，和泰坦言此案自2023年第四季起便開始洽談，目前日圓匯率相對處於低檔，對於此時進行海外併購與不動產配置是非常有利的契機。

透過這筆指標性交易，和泰不僅能獲取穩定的日本售後服務紅利，更在豐田、戴姆勒等國際商用車大整合的趨勢中搶佔核心位置，為集團帶來長期的全球成長動能。