和泰車砸百億 赴日賣商用車

和泰汽車18日董事會決議，將斥資新台幣100億元投資日本商用車事業，除取得日野汽車旗下5家日本商用車經銷商股權，一口氣拿下53個販賣據點，總員工數超過3000人，合計年度販賣台數約1.2萬輛，占日野汽車在日本國內販賣比重超過3成。還將購置營業據點不動產，是和泰汽車成立迄今最大的海外投資案。

和泰車18日停牌並公告重大投資案，規畫採兩階段投資，先以270.26億日圓（約新台幣54.8億元），向日野取得南關東日野、北海道日野、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野及福島日野等5家公司之80％股權，另於223億日圓（約新台幣45.2億元）額度內，展開南關東日野部分營業據點不動產購置。

廣告 廣告

為強化商用車事業競爭力，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO於今年6月簽署四社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱FUSO兩家公司。於四社合作基礎上，日野汽車將調整經銷商的營運模式，最終決定將5家日本商用車經銷商，移轉予和泰車接手經營。

和泰車發言人賴志偉表示，與日野自2023年底就此案洽談，未來會在當地設立輕資產的管理公司，負責當地5家經銷商管理協調，社長、副社長均由和泰車派任，將派出在長源汽車擔任總經理7年經驗的人，偕同當地5家經銷商社長共同經營。

賴志偉表示，透過此次交易，和泰車首次延伸營運版圖至日本市場，並進一步強化與日野母廠長期穩健的合作關係。