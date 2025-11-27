和泰車股價能守穩600元？還有近萬輛訂單未交、今年市佔逆勢近4成！明年車市如何，法說會說分明

汽車龍頭和泰車(2207)周三(11/26)法說會，除公布第3季財報，也釋出全年展望。即便台美經貿談判未定案，和泰車仍將全年銷售目標維持在16.5萬輛，市占率逆勢逼近4成。 和泰車公布公布財報，第3季稅後純益55.83億元、年增30.4%，EPS 10.03元，前3季累計營收2119億元，稅後淨利138億元、年減13.7%，EPS達24.86元。

和泰年度目標維持16.5萬 市占衝4成



和泰車股價自4月關稅利空重創至532元，5月中最高來到655元後又再下修，近期股價力守600元關卡。

本次法說會中，和泰車依舊未對今明兩年的國內車市概況做出預測，不過，和泰車指出，全年銷售目標維持在年初的16.5萬，且隨國內整體車市不如預期，反倒讓和泰車的整體市占，原本約36%的市占可望提升至近4成。



和泰車年初預期，國內車市可達45萬輛。和泰車管理本部本部長賴志偉坦言，受到關稅影響、消費者陷入觀望，整體車市的確會與年初預測有些落差。不過，和泰車本身的銷售仍維持進度。



和泰車說明，目前在手未交付的訂單仍有近萬輛，包含TOYOTA品牌的6千多輛，如Camry、Alpha等車款；以及Lexus車系的3600輛，包含LM、LBX車款。

和泰車(2207)說明第3季業績，圖為和泰車管理本部本部長賴志偉。圖／黃靖文攝

影響僅限「美製車」Q3車市銷量回溫



7月間，行政院透露台美之間的關稅談判如進口汽車，僅限於「美國製」產品，讓國內車市鬆了一口氣。



賴志偉直言，有些品牌的確會直接受到美製車降關稅影響，但第2季受壓抑的銷售，僅是遞延到第3季發生，對和泰車來說是正面訊息。



和泰車說明，今年前10月和泰整體銷量突破13萬輛。其中，TOYOTA今年前10月銷量達10萬696，Lexus車系銷售則達2萬4278輛，另外，商用品牌HINO則是5447輛。



2026年車市走向？ 和泰車：樂觀以對



今年台灣整體車市前10月銷售量約33萬輛，較去年下滑約13%，陷入40萬保衛戰。不過，和泰車依舊樂觀看待，認為僅是消費力道被外部因素「遞延」。



賴志偉分析，2015年以後台灣車市站穩40萬輛以上，過去5年平均落在45萬輛以上，倘若今年汽車需求被壓縮，只要等關稅等外部因素底定，就能樂觀看待明年車市。





