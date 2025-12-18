和泰車首次跨足日本市場 砸百億投資日野商用車

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）和泰車今天晚間表示，投資日本日野商用車事業，投資規模新台幣100億元，這是和泰車首次將營運版圖延伸至日本市場，也是和泰車有史以來最大海外投資案。

和泰車晚間舉行重大訊息說明會，發言人賴志偉指出，董事會今天決議將分2階段投資新台幣100億元，投資日本商用車事業，預計將以270.26億日圓（約新台幣54.8億元），向日野自動車株式會社及其子公司，取得南關東日野自動車株式會社、北海道日野自動車株式會社、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野自動車株式會社及福島日野自動車株式會社，這5家公司的80%股權，規劃2026年4月1日交割。

賴志偉指出，和泰車董事會同時授權董事長黃南光在223億日圓（約新台幣45.2億元）額度內，展開南關東日野自動車株式會社部分營業據點（東京都及其周邊）不動產購置商談。

賴志偉說明，為強化商用車事業的全球競爭力，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO，在今年6月簽署四社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱Fuso兩家公司。

在四社合作基礎上，賴志偉指出，為了提供顧客更優質的新車販賣與售後服務，日野汽車將調整旗下經銷商的營運模式，基於長期與和泰汽車的深厚信賴關係，旗下5家日本商用車經銷商，將移轉給和泰汽車接手經營。

賴志偉表示，此次交易的5家標的公司，合計擁有53個販賣據點，整體員工人數超過3000名，合計年度販賣輛數約1.2萬輛，占日野汽車在日本國內販賣比重超過3成，是日本極具規模的商用車銷售與服務網絡。

賴志偉指出，和泰車基於公司長期成長策略，積極參與此次投資案，透過此次交易，和泰車首次延伸營運版圖至日本市場，象徵集團海外布局的重要里程碑，並進一步強化與日野母廠長期穩健的合作關係。

賴志偉表示，未來和泰車將在5家日野經銷商既有的事業基礎上，快速接軌日本市場經營環境，活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，推動當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。

在資金來源，和泰車指出，以自有資金為主，也有部分融資操作。

人事部分，賴志偉表示，由現行了解商用車體系的和泰車主管進駐日本，新管理公司社長由現行和泰車關係企業長源汽車商用車主管擔任，快速將台灣經營經驗與功能移轉進駐。

和泰車經營企劃本部長副總經理吳品璁說明，投資案維持當地營運穩定，會借重當地營運團隊，維持不變，和泰車會在當地設立管理公司，讓5家日野經銷商營運更穩健，和泰車派出長源汽車擔任主管，協助5家經銷商一起長期經營。

吳品璁說明，和泰車直接取得這5家日野經銷商80%股權，當地設立的管理公司，屬於輕資產型態，名稱為和泰Japan株式會社，由管理公司負責當地5家經銷商管理協調，和泰Japan株式會社的社長和副社長，由和泰車派任。

和泰車經營企劃本部財務部協理于君健指出，相關投資案商談很久，從2023年第4季和泰車有初步想法，主要是日野看到和泰車在台灣經營商用車的績效，為了提升雙方夥伴關係，邀請和泰車與日野母廠一起加入經銷商經營，產生綜效，促成和泰車有史最大海外投資案。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1141218