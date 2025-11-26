和泰車：今年銷售維持16.5萬輛 第4季銷售正向看待

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）和泰車今天表示，今年銷售目標未改變，乘用車、輕型商用車，以及商用車合計新車販售維持16.5萬輛，今年市占率有機會接近4成，第4季銷售正向看待，2026年台灣新車銷售目標要到明年新春活動進一步公布。

和泰車下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年銷售目標，和泰車發言人賴志偉指出，目標仍未改變，在乘用車、輕型商用車，以及商用車整體新車販售輛數，維持16.5萬輛，不過市占率有機會提升至接近4成；其中TOYOTA車款評估銷售維持13萬輛、LEXUS估銷售2.85萬輛、HINO估銷售6350輛。

廣告 廣告

從數據來看，和泰車說明，今年前10月TOYOTA新車累計銷售近10.07萬輛，較2024年同期差距不大，前10月LEXUS累計銷售2.42萬輛，較去年同期接近持平，前10月HINO累計銷售5547輛，年增14%，合計三大品牌前10月累計銷售13.04萬輛，在台灣新車市場市占率約39.4%。

賴志偉指出，第2季受到關稅變數牽動，部分提車和交車遞延至第3季，業績漸回穩，6月之後政府政策宣示、汰舊換新減徵貨物稅優惠等政策確定、加上販售活動積極促銷，和泰車整體銷售狀況恢復到預期水準。

賴志偉表示，台灣整體經濟景氣指標良好、大環境持穩，儘管一般民眾上半年對於消費性投資相對觀望，但政策逐步明朗，有利消費信心，總市場包括所有品牌車款，部分品牌仍受到消費者觀望影響，但和泰車第4季銷售仍可正向看待。

展望2026年台灣新車銷售預期，賴志偉指出，台灣新車市場進入成熟期，明年銷售目標要到明年新春活動進一步公布。

展望電動車市場，賴志偉表示，油電混合車銷售相對成長，純電動車市況持續調整，但長期來看電動化車款是趨勢，預期2026年TOYOTA及LEXUS油電混合車銷售占其在台灣銷售輛數比重，可望超過50%。（編輯：張若瑤）1141126