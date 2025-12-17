和泰車18日暫停交易 將公布重大訊息

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）台灣證券交易所今天傍晚宣布，和泰車因有重大訊息待公布，上市普通股18日暫停交易，和泰車將在重大訊息公布後，再申請恢復交易。

和泰車先前表示，今年銷售目標未改變，乘用車、輕型商用車以及商用車合計新車販售維持16.5萬輛，今年市占率有機會接近4成，第4季銷售正向看待，2026年台灣新車銷售目標要到明年新春活動進一步公布。

和泰車旗下TOYOTA在11月登錄數1萬1387輛，市占率31.2%，續位居台灣新車市場品牌第1，今年前11月累積市占率更達30.5%，續創近12年同期新高。累計TOYOTA與LEXUS品牌於11月合計登錄1萬3933輛，市占率升至38.2%。（編輯：林淑媛）1141217