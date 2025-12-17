和泰車18日起暫停交易！證交所公告「重訊待公布」

證交所公告和泰車（2207）因重大訊息待公布，12月18日起暫停交易。（圖／翻攝自Google maps）





證交所今日公告，和泰車（2207）因重大訊息待公布，將自12月18日起暫停交易，待公司完成重大訊息對外揭露後，才會依程序申請恢復交易，市場也同步關注重訊內容是否牽動後續股價與基本面走向。

證交所今（17）日傍晚公告，和泰車上市普通股自114年12月18日起暫停交易。證交所指出，和泰車因有重大訊息尚待對外公布，將於前開重大訊息公布後，再向證交所申請恢復交易，並須經核准後始得重新交易。

在暫停交易消息發布前，和泰車17日仍正常交易，盤中高點一度來到599元、低點下探580元，終場收在585元、下跌12元，跌幅2.01%，單日成交量716張。由於暫停交易通常代表公司即將揭露可能影響股價的重要資訊，引發投資人高度關注。

回顧和泰車近期營運表現，公司日前公告2024年第三季財報，單季稅後純益55.83億元、年增30.4%，每股純益（EPS）10.03元。此外，和泰車先前也提到今年銷售目標維持不變，正向看待第4季銷售動能。旗下TOYOTA、LEXUS等品牌在11月及今年前11月的登錄數與市占表現，也被外界視為觀察公司後續動向的重要指標。

